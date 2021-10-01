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пятница, 01 октября 2021 09:07

Боится пыток: правозащитница из РФ попросила убежища в Украине

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Боится пыток: правозащитница из РФ попросила убежища в Украине
ЕСПЧ запретил высылать Чупик до 17 октября. Фото:"Радио Свобода"

Правозащитницу, известную деятельностью по защите прав мигрантов, Валентину Чупик пытаются депортировать из России в Узбекистан.

Ее представители обратились в посольство и консульство Украины для получения убежища, пишет "Радио Свобода". Чупик опасается, что в Узбекистане ее ждут преследования и пытки.

"Несколько дней назад гражданку Узбекистана задержали в московском аэропорту и объявили об аннулировании статуса беженца. После этого ее отправили в спецприемник для ожидания депортации. В четверг к ней пришли сотрудники консульства Узбекистана, чтобы сфотографировать на свидетельство для возвращения на родину", - говорится в сообщении.

Российский комитет против пыток обратился в Европейский суд по правам человека с просьбой запретить депортацию Чупик. ЕСПЧ удовлетворил заявление правозащитников, запретив высылать Чупик до 17 октября.

Чупик много лет живет в Москве, где ее организация "Тонг Жахон" оказывает юридическую помощь трудовым мигрантам.

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В сентябре прошлого года бывший журналист канала "1+1" Алексей Бобровников, который проводил расследование о контрабанде и серии убийств в серой зоне Донбасса, получил политическое убежище в Германии.

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01
октября

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