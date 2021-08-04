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Еще один белорусский спортсмен выехал в Украину

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Еще один белорусский спортсмен выехал в Украину
Белорус участвовал в мирных протестах. Фото: instagram.com/kostet1985

Активист независимой ассоциации спортсменов и тренер гандбольной команды "Витязь" Константин Яковлев уехал из Беларуси в Украину.

В этом году в июне гандболист отбыл 15-дневный арест в Минске после встречи с журналистом Дмитрием Руто, который вышел на свободу из барановичского СИЗО, сообщает "Украина 24". Яковлева задержали, когда тот вместе с другими спортсменами возвращался из Барановичей на открытую тренировку.

"Правоохранители и судья решили, что это какое-то политическое собрание. Я сидел в тюрьме, на меня давили, говорили, что будут инкриминировать уголовную ответственность. Якобы пошло указание сверху, чтобы со мной разобрались. Дно у нас пробивается каждый раз, мы уже не удивляемся ни Тимановской, ни каким-то другим вещам", - сказал он.

Белорус принимал участие в мирных протестах и активно комментировал события, произошедшие в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года.

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2 августа муж белорусской бегуньи-спринтера Кристины Тимановской Арсений Зданевич выехал в Украину. Он поддерживает поступок жены, которую насильно пытались вывезти в Беларусь после протеста на Олимпиаде в Токио, и готов начать с ней жизнь в другой стране.

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