Поменяли рейс в целях безопасности: Тимановская вылетела из Токио

В аэропорту в Токио Тимановская решила не общаться со СМИ. Фото: ReutersФото: Reuters

4 августа белорусская спринтерша Кристина Тимановская вылетела из Токио в Австрию.

Изначально спортсменка планировала отправиться в Польшу, где ей предлагали гуманитарную визу и предоставление убежища, пишет Reuters.

"Из соображений безопасности вместо Варшавы Тимановская вылетела рейсом Austrian Airlines в Вену", - заявил представитель белорусской общины, что контактировал со спортсменкой.

В аэропорту в Токио Тимановская решила не общаться с несколькими десятками журналистов. В сопровождении полиции она сразу прошла в VIP-зону.

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Между спортсменкой и тренерским штабом сборной Беларуси произошел конфликт. За критику тренеров Тимановскую сначала исключили из команды, а затем перед планируемым забегом на 200 м приказали собирать вещи и отвезли в аэропорт. Там спортсменка обратилась за помощью к полицейским. Женщина заявила, что боится возвращаться домой в Беларусь, поскольку там ей может грозить тюремное заключение. Ряд стран официально предложили белорусской легкоатлетке защиту и убежище.