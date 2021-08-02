Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину

2 августа муж белорусской бегуньи-спринтера Кристины Тимановской Арсений Зданевич выехал в Украину.

Он поддерживает поступок жены, которую насильно пытались вывезти в Беларусь после протеста на Олимпиаде в Токио, и готов начать с ней жизнь в другой стране, пишет "Еврорадио".

"Я понимаю эмоции Кристины, которая узнала, что надо вместо своей дистанции бежать эстафету на 400 метров. В Украине есть друзья, которые помогут на первых порах. Уже на границе даже пограничники поддерживали и желали успехов, чтобы у нас все сложилось в дальнейшем", - сказал он.

Фото: instagram.com/kristi_timanovskaya

По мнению Зданевича, ситуация вокруг жены сложилась из-за непрофессионализма спортивного руководства Беларуси. Он также прокомментировал разговор Тимановской с представителями белорусской команды на Олимпиаде, во время которой та расплакалась. Говорит, обычно спортсменку трудно довести до такого состояния.

"У меня нет слов о методах, которые применяют наши соотечественники, ка довели жену. Шокирован тем, как представители нашей команды давят на спортсменов", - добавил Зданевич.

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Накануне между спортсменкой и тренерским штабом сборной Беларуси произошел конфликт. За критику тренеров Тимановскую сначала исключили из команды, а затем перед планируемым забегом на 200 м приказали собирать вещи и отвезли в аэропорт. Там спортсменка обратилась за помощью к полицейским. Женщина заявила, что боится возвращаться домой в Беларусь, поскольку там ей может грозить тюремное заключение. Польша и Чехия уже официально предложили белорусской легкоатлетке защиту и убежище.