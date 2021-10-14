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четверг, 14 октября 2021 05:59

Боится дестабилизации. Путин еще не решил избираться президентом в 2024 году

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Боится дестабилизации. Путин еще не решил избираться президентом в 2024 году
Путин рассказал о своих планах на 2024 год. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин отказался отвечать на вопрос, выбрал ли он своего преемника и будет ли сам баллотироваться на следующих президентских выборах в 2024 году.

Конституция позволяет ему вновь выдвигать свою кандидатуру, но обсуждение преемника может "пошатнуть стабильность" в РФ, сообщил он в интервью CNBC.

"Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов ещё достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее. Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счёт пока не принято", — заявил Путин.

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Владимир Путин находится у власти в РФ более 20 лет. С 2000 по 2008 годы он дважды побеждал на президентских выборах.

В 2012 году, использовав норму Конституции РФ, согласно которой пост президента нельзя занимать "два срока подряд", провластная партия Единая Россия вновь предложила выдвинуть Путина кандидатом в главы Кремля. Также в этому году с четырех до шести лет был увеличен срок работы президента.

В 2020 году в России проходил референдум по ряду поправок в Конституцию. 77% россиян поддержали изменения. По мнению ряда политологов, именно "обнуление" сроков Владимира Путина было основной причиной проведения голосования, что позволит ему руководить РФ до 2036 года.

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