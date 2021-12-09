Блинкен и Столтенберг обсудили отпор России

Блинкен и Столтенберг обсудили разговор Путина и Байдена. Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом результаты видеозвонка президента США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

Об этом сообщил спикер ведомства Нед Прайс на сайте Госдепа.

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"Государственный секретарь Энтони Блинкен разговаривал сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили разговор 7 декабря между президентом Байденом и Путиным и варианты ответа НАТО на дальнейшую агрессию России против Украины. Секретарь высоко оценил постоянные усилия генерального секретаря по повышению осведомленности, а также его организацию успешной встречи министров иностранных дел НАТО 30 ноября – 1 декабря в Риге, Латвия", - говорится в сообщении.

Байден и Путин говорили 7 декабря в видеоформате, разговор длился два часа. Байден высказался о поддержке Украины. Также сказал Путину, что "внешние силы" не могут иметь права вето в вопросе вступления в НАТО отдельных стран. Это решают только члены Альянса и страны-кандидаты. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что к границе стянули 94 тыс. российских военных.