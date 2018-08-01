Благодаря соцсети нашли родственников мужчины, который погиб полвека назад

Полиция идентифицировала имя мужчины, который погиб в Альпах в 1954 году. Фото:rbc.

Благодаря публикации полиции в соцсети Facebook, полиция идентифицировала имя мужчины, который погиб в Альпах в 1954 году. Его останки обнаружили в 2005 году.

До этого полиция Италии в течение 12 лет пыталась выяснить, кем был лыжник, который погиб вблизи вершины горы Маттерхорн на итало-швейцарской границе, сообщает ВВС.

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Правоохранители предположили, что мужчина погиб в 1954-1955 годах. Рядом с его телом обнаружили лыжи, часы, очки и остатки рубашки. Он был около 1,75 м ростом и возрастом приблизительно 30 лет. Судя по качественным деревянным лыжам, это был состоятельный человек. Но следователям не удавалось установить, кто именно.

Полиция решила закрыть дело и в прошлом месяце опубликовала на Facebook сообщение обо всех обстоятельствах, призвав людей распространить его. Публикация об этой тайне активно разошлась в сети и заинтересовала французские медиа.

Вскоре с итальянскими полицейскими связалась жительница Франции Эмма Насса, которая услышала эту историю по радио. По ее словам, лыжником мог быть ее дядя Анри Ле Масне, который исчез во время бури в Альпах в 1954 году.

Младший брат Анри – 94-летний Рожер Ле Масне – прислал в полицию письмо о своем брате. Он рассказал, что тот увлекался лыжами, был холостяком и работал в Министерстве финансов в Париже. Господин Ле Масне предоставил фотографию, на которой на Анри такие же очки, которые нашли возле тела на вершине.

Полиция инициировала ДНК-тесты, которые подтвердили, что в горах погиб брат Рожера Ле Масне.

В этом году британская полиция смогла идентифицировать торговца наркотиками через фото его ладони, найденное в чужом смартфоне. Ранее в Канаде полиция смогла раскрыть убийство благодаря селфи в Facebook. На совместном фото жертвы с подругой следователи заметили такой же пояс, как тот, что был найден возле тела погибшей.