Билл Гейтс требует от Трампа план распределения вакцины

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То состояние, в котором находится передача дел от администрации республиканца Дональда Трампа команде демократа Джозефа Байдена затрудняет распределение вакцины от коронавируса в США.

Об этом заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью CNN.

Главу благотворительного фонда, который выделил сотни миллионов долларов на борьбу с коронавирусом, попросили прокомментировать данные о том, что переходная команда Байдена до сих пор не получила от администрации Трампа детальный план распределения в стране вакцины от коронавируса.

"Процесс передачи дел является фактором, осложняет ситуацию, но новая администрация выражает желание опираться на мнение настоящих экспертов и не выступать с нападками на них", - сказал Гейтс.

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Он также положительно расценил подготовку командой Байдена плана первоочередных мероприятий по борьбе с распространением коронавируса в США.

"Я доволен тем, как избранный президент Байден и его команда отбирают кадры и намечают приоритеты для решения проблемы", - сказал он.

Гейтс надеется на то, что администрация демократа при таком подходе обеспечит США не последнее место в мире в эффективности подавления эпидемии.

В США начался процесс доставки первой партии одобренной вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech ко всем 50 американских штатов, чтобы в понедельник начать процесс вакцинации населения. Препарат грузят на заводе Pfizer в Каламазу, штат Мичиган.