Били и угрожали расстрелять: в России поиздевались над правозащитника

 
Ексклюзивы
1/5
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Просмотров: 432
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
3 Просмотров: 2673
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
3 Просмотров: 1656
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 684
В Киеве стартовал марш националистов
В Киеве стартовал марш националистов
5 Просмотров: 1008
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3096
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1485
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1566
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
Просмотров: 873
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Просмотров: 549
Фото
Все фото
31
7
45
41
9
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
Подводный Чернобыль - токсическая нацистская лодка 75 лет травит море
Подводный Чернобыль - токсическая нацистская лодка 75 лет травит море
Горячие пожарные с животными снялись для календаря
Горячие пожарные с животными снялись для календаря
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
Появились кадры с места приземления капсулы &quot;Союза&quot;
Появились кадры с места приземления капсулы "Союза"
Видео
Все видео
Россияне высмеяли Путина, проехался на "козлике"
Россияне высмеяли Путина, проехался на "козлике"
ДТП в Греции: заживо сгорели 11 человек
ДТП в Греции: заживо сгорели 11 человек
Будет Варфоломеевская ночь - Жириновский пригрозил Украине "священной" местью
Будет Варфоломеевская ночь - Жириновский пригрозил Украине "священной" местью
Показали первый трейлер фильма "Аладдин"
Показали первый трейлер фильма "Аладдин"
В России произошло жуткое столкновение маршрутки и грузовика, много погибших
В России произошло жуткое столкновение маршрутки и грузовика, много погибших
Интервью
1/5
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 684
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3096
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1485
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1566
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 3951
Колонка
Екатерина Лукьяшко
Екатерина Лукьяшко
14 октября 2018
2 Просмотров: 666
Ні грама протекції
– А я ему и говорю: не возьмешь на главную роль – об этом можешь забыть, – каже висока брюнетка, проводячи пальцями з червоним ...
понедельник, 15 октября 2018 16:36

Били и угрожали расстрелять: в России поиздевались над правозащитника

  Комментировать
Били и угрожали расстрелять: в России поиздевались над правозащитника
В России похитили и избили работника правозащитной организации Amnesty International. Фото: AI

В России похитили и избили работника правозащитной организации Amnesty International Олега Козловского.

"Исследователь Amnesty International Олег Козловский, направленный в столицу Ингушетии Магаса для мониторинга массовых протестных митингов, был похищен, избит и подвергся инсценировке казни со стороны неизвестных, которые представились сотрудниками органов безопасности", - говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой российского подразделения организации.

Козловский прибыл в Магаса 5 октября для мониторинга мирных протестов, которые начались после подписания лидерами Ингушетии и Чечни соглашения об определении административной границы между двумя регионами.

"Вечером следующего дня неизвестный, назвавшийся представителем организаторов протеста, заманил Козловского в свой автомобиль под предлогом организации встречи с митингующими. Вместо этого его отвезли за пределы города, где его раздели, начали бить и угрожали расстрелять. Экзекуция продолжалась 2 часа", - говорится в сообщении.

Сам пострадавший рассказал, что похитители представились сотрудниками Центра по борьбе с экстремизмом.

"Они приставили пистолет к моей голове и сказали, что меня собираются убить. Мужчины представились сотрудниками местного Центра по борьбе с экстремизмом. Они потребовали от меня имена моих контактов в Ингушетии и пригрозили убить мою жену и детей, если я сообщу о том, что произошло ", - рассказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возле столичного банка похитили мужчину

Козловского несколько раз били и дважды устраивали инсценировки казни - клали лицом на землю, приставляли пистолет к затылку и угрожали убийством. Кроме того, мужчины раздели и сфотографировали. Злоумышленники угрожали опубликовать снимки, если Козловский расскажет об похищении. После этого похитители вывезли его в Северную Осетию и высадили возле аэропорта.

"Перед тем как отпустить, один из неизвестных сказал: "Никогда не возвращайся и не пиши о Ингушетии", - отметил Козловский.

"Этот силовой инцидент вызывает шок и тревогу. Но власть должна понимать, что нас не смогут запугать люди, которые прячутся за масками. Мы подали заявление о преступлении в российские компетентные органы", - подчеркнул директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс .

Сейчас Козловский вместе с семьей уехал из России, однако надеется уже в ближайшее время вернуться и продолжить свою работу.

Директор детского психоневрологического интерната в Днепропетровской области напал на журналистов, которые готовили сюжет об избиении детей в учреждении. Местная полиция постоянно получает сообщение об избиении, но ни одного уголовного дела не открыла.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Били и угрожали расстрелять: в России поиздевались над правозащитника». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
октября

Московский агент застрелил руководителя украинских националистов

Первое представление театра Леси Украинки было о Криворильське

Голову шпионки отдали в музей анатомии в Париже

Серийного маньяка признали виновным в 56 убийствах

Самое читаемое
Филарет рассказал, кто должен возглавить Единую украинскую церковь
Филарет рассказал, кто должен возглавить Единую украинскую церковь Просмотров: 22024
Раскованная чешская спортсменка полностью обнажилась ради поклонников
Раскованная чешская спортсменка полностью обнажилась ради поклонников
19
 Просмотров: 20853
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
7
 Просмотров: 16066
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
31
 Просмотров: 14491
Комплекс &quot;БУК М1&quot; и танк &quot;Оплот&quot; - стартовала выставка нашей техники
Комплекс "БУК М1" и танк "Оплот" - стартовала выставка нашей техники
11
 Просмотров: 13167
Мир
Лукашенко выступил против "раскола православия"
Лукашенко выступил против "раскола православия" Просмотров: 1197
Евросоюз будет жестоко наказывать Россию за использование химического оружия
Евросоюз будет жестоко наказывать Россию за использование химического оружия Просмотров: 333
Меган Маркл беременна - в Кенсингтонском дворце сделали заявление
Меган Маркл беременна - в Кенсингтонском дворце сделали заявление Просмотров: 549
Дональд Трамп рассказал, какой он плохой с Путиным
Дональд Трамп рассказал, какой он плохой с Путиным Просмотров: 963
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
31
 Просмотров: 14464
Больше всего комментируют
7
"Подвижуем" и напомним, кто в стране настоящий патриот - Аваков
5
В Киеве стартовал марш националистов
5
Националисты разгромили офис Медведчука
4
"Поцелуй нас в ср*ку" - украинские артисты жестко потролили Путина
3
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
Голосов: 1031
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua