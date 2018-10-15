Били и угрожали расстрелять: в России поиздевались над правозащитника

В России похитили и избили работника правозащитной организации Amnesty International. Фото: AI

В России похитили и избили работника правозащитной организации Amnesty International Олега Козловского.

"Исследователь Amnesty International Олег Козловский, направленный в столицу Ингушетии Магаса для мониторинга массовых протестных митингов, был похищен, избит и подвергся инсценировке казни со стороны неизвестных, которые представились сотрудниками органов безопасности", - говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой российского подразделения организации.

Козловский прибыл в Магаса 5 октября для мониторинга мирных протестов, которые начались после подписания лидерами Ингушетии и Чечни соглашения об определении административной границы между двумя регионами.

"Вечером следующего дня неизвестный, назвавшийся представителем организаторов протеста, заманил Козловского в свой автомобиль под предлогом организации встречи с митингующими. Вместо этого его отвезли за пределы города, где его раздели, начали бить и угрожали расстрелять. Экзекуция продолжалась 2 часа", - говорится в сообщении.

Сам пострадавший рассказал, что похитители представились сотрудниками Центра по борьбе с экстремизмом.

"Они приставили пистолет к моей голове и сказали, что меня собираются убить. Мужчины представились сотрудниками местного Центра по борьбе с экстремизмом. Они потребовали от меня имена моих контактов в Ингушетии и пригрозили убить мою жену и детей, если я сообщу о том, что произошло ", - рассказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возле столичного банка похитили мужчину

Козловского несколько раз били и дважды устраивали инсценировки казни - клали лицом на землю, приставляли пистолет к затылку и угрожали убийством. Кроме того, мужчины раздели и сфотографировали. Злоумышленники угрожали опубликовать снимки, если Козловский расскажет об похищении. После этого похитители вывезли его в Северную Осетию и высадили возле аэропорта.

"Перед тем как отпустить, один из неизвестных сказал: "Никогда не возвращайся и не пиши о Ингушетии", - отметил Козловский.

"Этот силовой инцидент вызывает шок и тревогу. Но власть должна понимать, что нас не смогут запугать люди, которые прячутся за масками. Мы подали заявление о преступлении в российские компетентные органы", - подчеркнул директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс .

Сейчас Козловский вместе с семьей уехал из России, однако надеется уже в ближайшее время вернуться и продолжить свою работу.

Директор детского психоневрологического интерната в Днепропетровской области напал на журналистов, которые готовили сюжет об избиении детей в учреждении. Местная полиция постоянно получает сообщение об избиении, но ни одного уголовного дела не открыла.