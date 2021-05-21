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воскресенье, 23 мая 2021 09:20

Безумный, обиженный на мир парень, убил шестерых студентов колледжа

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Безумный, обиженный на мир парень, убил шестерых студентов колледжа
Поминальные мероприятия по жертвам стрельбы в Айла-Известия / Getty Images

23 мая 2014-го сумасшедший студент возле кампуса Айла Виста Калифорнийского университета в Санта-Барбаре убил шестерых студентов, после чего покончил с собой. Еще 14 были ранены.

Эллиот Оливер Роджер был американским студентом английского происхождения. Родился в Лондоне, переехал в США с родителями в пять лет. Вырос в Лос-Анджелесе. Отец - кинорежиссер. Мать - малайзийский-китайская научная сотрудница кинокомпании. Впоследствии отец женился во второй раз с марокканской актрисой.

Роджер обращался к нескольким психотерапевтов с восьми лет, но у него никогда не диагностировали психического заболевания. В 2007-м ему поставили диагноз "повсеместный расстройство развития", разновидность аутизма.

В школе и колледже с ним издевались сверстники, и позже он писал, что "плакал в одиночестве каждый день". В это время увлекся игрой World of Warcraft. У парня был аккаунт в YouTube и блог под названием "Официальный блог Элиота Роджера", в котором говорил о своем одиночестве и неприятие мира.

После того, как ему исполнилось 18 лет, начал отказываться от психиатрической помощи и становился все более изолированным. Говорил, что не может дружить, хотя знакомые говорили, что он отвергал их попытки дружбы.

30 апреля 2014-го родители Роджера обратились в полицию после того, как увидели его видео на YouTube. Заместители шерифа, посетивших парня, определили, что он не соответствует критериям принудительного психического лечения. Роджер объяснил, что у него просто "недоразумение" с родителями.

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После этого в электронной почте написал манифест "Мой извращенный мир: история Эллиота Роджера" на 107 тыс. слов, который выслал 34 людям, включая психотерапевта, родителей и других членов семьи, бывших учителей и друзей. Он полон расизма, сексизма, и обиды на мир.

В последнем видео на YouTube "Возмездие" жаловался, что женщины отвергают его, он завидует мужчинам, описав свой запланированный приступ и его мотивы.

"Завтра - день возмездия, когда видимщу человечеству, всем вам. Последние восемь лет жизни, с тех пор, как достиг половой зрелости, был вынужден мириться с одиночеством, отвержением, потому что никогда не нравился девушкам. Мне 23 года, и я девственник. Даже не целовал девушку. Проучился в колледже 2,5 года", - сказал он.

Роджер начал атаки в съемной квартире, где отдельно, один за другим, убил трех студентов. После выпил кофе в кафе и загрузил видео "Возмездие" на YouTube. Терапевт позвонил родителям Роджера и вызвала полицию, выехав к месту учебы. Роджер поехал в общежитие, где несколько минут стучал в дверь, а затем начал стрелять в людей. Две женщины погибли. Роджер снова сел в машину. Застрелил пару, которая выходила из пиццерии и велосипедистку. Сбил нескольких пешеходов. Через полчаса после начала расстрелов полиция нашла его мертвым в авто. Выстрелил себе в голову. Все шесть жертв убийства - студенты.

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Дата
23
мая

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