Береговая охрана спасла с необитаемого острова кубинцев, которые провели там 33 дня

Береговая охрана США спасла с необитаемого острова Ангилья-Кей трех кубинцев. Они провели там 33 дня и выжили благодаря кокосам.

Подробностями поделилось CNN.

Спасатели патрулировали береговую линию на вертолете. С высоты они заметили, как двое мужчин и женщина размахивают импровизированными флагами на острове.

Сначала им доставили рацию, пищу и воду. На следующий день людей спасли с острова. Пока что они находятся в больнице. Серьезных травм и проблем со здоровьем у них нет.

По словам кубинцев, их судно перевернулось во время шторма 5 недель назад. Они самостоятельно доплыли до острова и питались только кокосами.

"Это было невероятно. Я не знаю, как они это сделали. Я был поражен, что они в таком хорошем состоянии", - сказал лейтенант Джастин Догерти.

#UPDATE @USCG rescued the 3 Cuban nationals stranded on Anguilla Cay. A helicopter crew transferred the 2 men & 1 woman to Lower Keys Medical Center with no reported injuries. More details to follow.#D7 #USCG #Ready #Relevant #Responsive pic.twitter.com/4kX5WJJhs8