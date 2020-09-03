Бенедикт стал самым старым Папой

Папа Бенедикт XVI / Getty Images

Бывший Папа Бенедикт XVI, 93 года, стал самым старым из всех глав Ватикана в истории. Возглавлял католическую церковь в 2005-2013 годах.

Йозеф Ратцингер родился в немецкой Баварии 16 апреля 1927-го. Он первый за 600 лет Папа, который добровольно сложил полномочия главы Католической церкви. С тех пор имеет звание "почетного Папы" и живет в монастыре на территории Ватикана. Об этом пишет сайт польского телеканала TVP.

Райцингер - первый немец во главе Ватикана с 1057 года. С 1983-го по 2005-й возглавлял Конгрегацию доктрины веры. Был одним из ближайших соратников предшественника Иоанна Павла II.

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Он интеллектуал и богослов. Знает 10 языков и имеет 8 докторских степеней по теологии и философии. Убежденный консерватор. Получил прозвище "железный кардинал" из-за резкого неприятия разводов, абортов, гомосексуальных браков, клонирования и мультикультурализма. Бенедикт XVI был консервативным папой, особенно в сравнении с Иоанном Павлом II.

В феврале 2013 года отрекся от престола по состоянию здоровья. Последний раз до этого Папа объявлял о добровольном отречении от престола в 1415-м. Тогда отрекся Григорий XII.

До сих пор самым старым Папой был Леон Леон XIII, который умер в возрасте 93 лет. Следующим Клеменс XII, которому было почти 88. Далее Клеменс X, который не дожил 10 дней до 86 лет.