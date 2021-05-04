Белый дом увеличил прием беженцев более чем в четыре раза

Белый дом увеличил прием беженцев. Фото: Reuters

В Соединенных Штатах на 2021 бюджетный год увеличили лимит беженцев из 15000 до 62500.

В ближайшее время США примут 2000 беженцев, которым ранее отказали во въезде, сообщает пресс-служба Белого дома.

В частности, крупнейшего потока беженцев ожидают из Африки, квота в отношении этого региона составляет 22 000 человек.

В подписанном Байденом документе, увеличение лимита беженцев в 62 500 "оправдано серьезными гуманитарными беспокойствами", а также "отвечает национальным интересам".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Австриец отблагодарил 2 млн евро за спасение своей семьи от нацистов

Дания стала 1-й страной ЕС, которая заявила сирийским беженцам, должны вернуться домой, поскольку для них теперь там безопасно.