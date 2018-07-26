Белый дом перенес встречу с Путиным

Встреча Трампа и Путина перенесли на следующий год. Фото: Корреспондент

Администрация президента США Дональда Трампа перенесла встречу с российским лидером Владимиром Путиным на следующий год.

Комиссия американского спецпрокурора Роберта Мюллера должна завершить расследование вмешательства России в американские выборы. Об этом заявил советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает Associated Press.

"Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна состояться после завершения "охоты на ведьм" в отношении России, поэтому мы договорились, что это произойдет после начала 2019-го", - сказал политик.

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24 июля помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что Белый дом пригласил главу Кремля на встречу, которая состоится в конце этого года. Также президенты могут встретиться на саммите лидеров G20 в Буэнос-Айресе в конце ноября-начале декабря или в других международных мероприятиях, считают в Кремле.