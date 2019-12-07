Белорусы поймали пьяного фаната "русского мира"

Провокатора передали милиции. Фото: "Наша Нива"

В Минске во время митинга за независимость задержали неадекватного провокатора.

Он выкрикивал "Россия, вперед!". Очевидцы рассказали, что у него был стеклянный взгляд. Будто бы находился под влиянием веществ. Его сдали милиции. Те посадили провокатора в синий микроавтобус, сообщает "Наша Ніва".

В соцсетях выяснили, что провокатор - 28-летний Егор Красота. Он принимал участие в слетах "русскоязычной молодежи стран СНГ и Балтии".

"По иронии судьбы, будучи уже при рождении "до мозга костей" русским человеком, я родился и вырос в Беларуси, которая по иронии судьбы к моему сознательному возрасту была уже так называемым независимым государством", - писал Егор Красота на одном из сайтов.

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В 2009 году выдвигался кандидатом в депутаты Минского горсовета.

В Минске произошли столкновения между протестующими против присоединения Беларуси к России и переодетыми правоохранителями. Более тысячи человек собрались на акцию протеста против интеграции с Россией на Октябрьской площади.