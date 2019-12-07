Белорусы поймали пьяного фаната "русского мира"

 
Ексклюзивы
1/5
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 270
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 198
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4239
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 7803
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19908
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6534
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3169
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1206
Фото
Все фото
22
18
6
6
9
Успешную страну нельзя построить, не имея международных побед - что делать Украине на &quot;нормандском саммите&quot;
Успешную страну нельзя построить, не имея международных побед - что делать Украине на "нормандском саммите"
С сетками, серпами и опрыскивателями - как жили португальцы в 1930-1950-х
С сетками, серпами и опрыскивателями - как жили португальцы в 1930-1950-х
Без телефона не сможешь даже постирать белье - украинка рассказала о жизни и учебе в Манчестере
Без телефона не сможешь даже постирать белье - украинка рассказала о жизни и учебе в Манчестере
В России рухнул автомобильный мост
В России рухнул автомобильный мост
На российской таможне пылает склад с удобрениями
На российской таможне пылает склад с удобрениями
Видео
Все видео
Белорусы поймали пьяного фаната "русского мира"
Белорусы поймали пьяного фаната "русского мира"
Флешмоб по подъему стульев #ChairChallenge не под силу многим мужчинам
Флешмоб по подъему стульев #ChairChallenge не под силу многим мужчинам
"Я не умру в туалете!" - сын известного российского художника застрял в туалете самолете
"Я не умру в туалете!" - сын известного российского художника застрял в туалете самолете
На журналиста напала свинья
На журналиста напала свинья
Питон задушил оленя на водопое
Питон задушил оленя на водопое
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 7803
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2259
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2493
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6534
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 1008
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
06 декабря 2019
Просмотров: 243
Позавчора
Історія з продажем одним з українських видавництв прав на їхні книжки в Росію викликала бурю емоцій. Не те щоб у суспільстві, але в певній його ...
суббота, 07 декабря 2019 16:18

Белорусы поймали пьяного фаната "русского мира"

  Комментировать
Белорусы поймали пьяного фаната &quot;русского мира&quot;
Провокатора передали милиции. Фото: "Наша Нива"

В Минске во время митинга за независимость задержали неадекватного провокатора.

Он выкрикивал "Россия, вперед!". Очевидцы рассказали, что у него был стеклянный взгляд. Будто бы находился под влиянием веществ. Его сдали милиции. Те посадили провокатора в синий микроавтобус, сообщает "Наша Ніва".

В соцсетях выяснили, что провокатор - 28-летний Егор Красота. Он принимал участие в слетах "русскоязычной молодежи стран СНГ и Балтии".

"По иронии судьбы, будучи уже при рождении "до мозга костей" русским человеком, я родился и вырос в Беларуси, которая по иронии судьбы к моему сознательному возрасту была уже так называемым независимым государством", - писал Егор Красота на одном из сайтов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Казахи извиняются за заявление своего президента о Крыме

В 2009 году выдвигался кандидатом в депутаты Минского горсовета.

В Минске произошли столкновения между протестующими против присоединения Беларуси к России и переодетыми правоохранителями. Более тысячи человек собрались на акцию протеста против интеграции с Россией на Октябрьской площади.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Белорусы поймали пьяного фаната "русского мира"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
декабря

Землетрясение уничтожило четыре города

Уникальное изобретение: сахарную пудру делают вилками

Сегодня Екатерины: украинки гадают и призывают женихов

Самое читаемое
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
 1 Просмотров: 33570
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
14
 Просмотров: 10134
&quot;Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову&quot;
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" 1 Просмотров: 7767
&quot;Раб, малорос и предатель&quot; - Соколова &quot;сделала&quot; музыканта Бардаша
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
 1 Просмотров: 7659
Портвейн ведрами и драки за торты: как торговали в конце 1980-х
Портвейн ведрами и драки за торты: как торговали в конце 1980-х
14
 Просмотров: 5742
Мир
Украинцев депортируют из Гонконга. Они разжигают революцию
Украинцев депортируют из Гонконга. Они разжигают революцию Просмотров: 270
В польских кинотеатрах будут рекламировать Украину
В польских кинотеатрах будут рекламировать Украину Просмотров: 90
Почту из штаба Макрона взломали хакеры из России – Le Monde
Почту из штаба Макрона взломали хакеры из России – Le Monde Просмотров: 198
Российский адвокат перечислил деньги на счет ВСУ
Российский адвокат перечислил деньги на счет ВСУ Просмотров: 693
В Минске протестуют против объединения с Россией
В Минске протестуют против объединения с Россией Просмотров: 855
Больше всего комментируют
5
Почти половина украинцев считают войну в Донбассе российской агрессией - социологи
3
"Дискриминирует русский" - в Венецианской комиссии рекомендуют изменить языковой закон
3
Спасибо, что не выбросили на улицу – Филарет
2
Журналисты поймали Рабиновича на лжи - он сбежал
2
Казахи извиняются за заявление своего президента о Крыме
Голосов: 722
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua