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понедельник, 14 сентября 2020 16:27

Белорусы массово забирают деньги из банков

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Белорусы массово забирают деньги из банков
Деньги с депозитных счетов забирают из-за протестов в стране. Фото: pexels.com

В августе белорусы из банков забрали более $1 млрд.

В частности, речь идет о $624 млн с банковских депозитов в иностранной валюте, 704,6 млн белорусских руб. с депозитов по первому требованию клиента. Также забрали 270,8 млн белорусских руб. со срочных вкладов, свидетельствует статистика Нацбанка Беларуси.

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Деньги с депозитных счетов забирают из-за протестов в стране.

Аналитики компании S&P отметили, что риски для экономики Беларуси, ее финансовой стабильности и платежного баланса выросли. Поэтому прогноз по суверенным рейтингам страны изменили со "Стабильного" на "Негативный".

С начала года национальная валюта Беларуси обесценилась на 20%. Резиденты конвертируют свои сбережения в иностранную валюту. Деньги выводят из банковской системы и страны.

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