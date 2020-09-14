Белорусы массово забирают деньги из банков

Деньги с депозитных счетов забирают из-за протестов в стране. Фото: pexels.com

В августе белорусы из банков забрали более $1 млрд.

В частности, речь идет о $624 млн с банковских депозитов в иностранной валюте, 704,6 млн белорусских руб. с депозитов по первому требованию клиента. Также забрали 270,8 млн белорусских руб. со срочных вкладов, свидетельствует статистика Нацбанка Беларуси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евросоюз не может наложить санкции на Беларусь - Кипр блокирует

Деньги с депозитных счетов забирают из-за протестов в стране.

Аналитики компании S&P отметили, что риски для экономики Беларуси, ее финансовой стабильности и платежного баланса выросли. Поэтому прогноз по суверенным рейтингам страны изменили со "Стабильного" на "Негативный".

С начала года национальная валюта Беларуси обесценилась на 20%. Резиденты конвертируют свои сбережения в иностранную валюту. Деньги выводят из банковской системы и страны.