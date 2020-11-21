Белорусскую чемпионку мира исключили из сборной за поддержку протестов

Романовскую исключили из национальной сборной Беларуси. Фото: twitter.com/tutby

Чемпионку мира по фристайлу Александр Романовский исключили из национальной сборной Беларуси. Она выступила против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Романовская и тренер белорусской сборной по фристайлу Николай Козеко поддержали протесты в стране. Спортсменка выступила за пересчет голосов на президентских выборах и подписала открытое письмо против политических репрессий, сообщает sportrbc.ru.

"Сложно смолчать, закрыть глаза на то, что происходит, поэтому даже не раздумывала. Последствия, конечно, были предсказуемы. Но это та ситуация, в которой нужно показывать человеческие качества. Да, меня фактически исключили из сборной из-за того, что открыто поддержала протесты. Но сейчас я ни о чем не жалею, потому что чистая совесть всегда важнее", - сказала Романовская.

"Основной удар пришелся на нас двоих. Тренера еще не убрали, но ему уже прислали письмо о том, что он должен вернуть полученные стипендии за год или даже больше", - добавила спортсменка.

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Романовская является чемпионкой мира 2019 года, двукратной чемпионкой зимней Универсиады-2019 и многократной победительницей этапов Кубка мира.

В Минске прошла церемония прощания с активистом 31-летним Романом Бондаренко, которого 11 ноября похитили неизвестные и нанесли несовместимых с жизнью травмы. Как сообщает издание TUT.BY, проводить в последний путь Бондаренко пришли тысячи людей.