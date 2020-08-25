Белорусские следователи взялись за нобелевского лауреата Алексиевич

Нобелевскую лауреата по литературе Светлану Алексиевич Следственный комитет Беларуси вызвал на допрос 25 августа. Допросят в рамках расследования уголовного дела о создании Координационного совета оппозиции. Алексиевич является членом Президиума, сообщает TUT.by.

Также на допрос вызвали и другого члена президиума Координационного совета - бывшего министра культуры Павла Латушко.

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20 августа генпрокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что создание и деятельность Координационного совета (КС) якобы направлены на "захват государственной власти", а также на "причинение вреда национальной безопасности Республики".

14 августа Светлана Тихановская, которая в настоящее находится в Литве, инициировала создание Координационного совета для трансфера власти в Беларуси. Она заявила, что совет необходим для налаживания диалога с властью и обеспечения трансфера власти. В его состав вошли представители гражданского общества, деятели культуры, врачи, политики, юристы, экономисты, педагоги.

В президиум совета вошли Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дылевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко.