Координационный совет оппозиции Беларуси избрал президиум

В президиум вошли семь человек. Фото: Reuters

В Беларуси завершили формирование президиума координационного совета для передачи власти, созданного штабом Светланы Тихановской.

Так, в президиум вошли семь человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Наша нива".

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Как отмечается, в нее вошли Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, доверенное лицо кандидата в президенты Беларуси Тихановской Ольга Ковалькова, представитель штаба Виктора Бабарыка Мария Колесникова, экс-министр культуры и дипломат Павел Латушко, юрист, представитель штаба Бабарыка Максим Знак, представитель стачкома Минского тракторного завода МТЗ Сергей Дилевський и международный посредник, юрист Лилия Власова.

Ранее сообщалось, что 15 августа штаб Тихановськои начал формирование Координационного совета. Она должна обсуждать и разрабатывать безопасные и стабильные механизмы обеспечения передачи власти. В ее состав вошли около ста человек. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.