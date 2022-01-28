Бельгия будет выдавать паспорта с комиксами на страницах

Новый вариант имеет 48 элементов защиты вместо 24. Фото: pixabay.com

С 7 февраля гражданам Бельгии будут выдавать новые загранпаспорта, страницы которых оформлены героями и сценами из комиксов.

Власти считают, что дизайн, созданный бельгийскими художниками, по-новому представит культуру и искусство страны, сообщает RTBF.

"На страницах документов появятся смурфики, Тинтин, Блейк и Мортимер, Ларго Винча и другие герои. На каждой странице на героях комиксов будут написаны мелким шрифтом имена создателей", - говорится в сообщении.

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Кроме визуального оформления, улучшили также защиту паспортов, ведь их часто подделывают. Новый вариант имеет 48 элементов защиты вместо 24. На лицевой странице добавили штрих-код с личными данными гражданина. Ввели также новую систему проколов фотографий.

Стоимость паспорта, изготовленного за пять дней, составляет €65. Срочное изготовление станет бельгийцам в €300.

Показали паспорт времен УНР, которому 100 лет. Документ имел 24 нумерованные страницы. Содержал надписи на трех языках - украинском, немецком и французском. Паспорта признавались европейскими странами и США. Предоставляли право на консульское обслуживание со стороны УНР.