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среда, 07 апреля 2021 03:19

Для посещения музеев, кафе и парикмахерских. Страна ввела Covid-паспорта

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Для посещения музеев, кафе и парикмахерских. Страна ввела Covid-паспорта
Дания вводит Covid-паспорта. Фото: Reuters

Власти Дании ввели Covid-паспорта для посещения общественных мест.

Документ смогут получить те, кто был вакцинирован, сообщает государственный портал здравоохранения страны.

Получить документ смогут вакцинированные или получившие отрицательный результат теста на коронавирус. Последний вариант действует в течение трех дней.

Введение этого документа позволит стране быстрее вернуться к нормальной деловой и культурной жизни.

С 6 апреля Covid-паспорт нужно предъявить в парикмахерских, тату-салонах, а также парках развлечений. А с 21 апреля при его наличии разрешается посещение открытых веранд ресторанов и кафе, а также музеев, художественных галерей и библиотек.

Паспорт позволит посещать рестораны и кафе в закрытых помещениях, а также театры, кинотеатры и фитнес-центры. А уже с 21 мая ковид-паспорт позволить посещать спортивные мероприятия, крытые помещения в парках развлечений, зоопарках, а также игровые площадки.

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Всемирная организация здравоохранения пока не поддерживает введение паспортов вакцинации для въезда или выезда в страны.

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