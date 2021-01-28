Вместо карантина и тестов на коронавирус будут "паспорта вакцинации"

Датский "Паспорт вакцинации" / CNN

Десятки стран, среди которых нет Украины, начали вакцинацию от COVID-19. Она дает шанс постепенно снять карантин и вернуться к жизни, какой была до коронавируса. Однако в новом постковидному мире будут нюансы. Один из них - внедрение "иммунных паспортов" или "паспортов вакцинации" для путешествий, а, возможно, и для работы или посещения общественных мест. Такие документы потребуются вместо тестов на коронавирус или отбытия 14-дневного карантина после пересечения границы.

"Иммунные паспорта"

Как пишет издание "Слово и дело", "иммунные паспорта", не следует путать с "паспортами вакцинации". Их хотят выдавать людям, которые переболели на коронавирус, и у них появились антитела. Для их владельцев власть сняла бы карантин, позволила б вернуться к работе, путешествиям и социальным контактам.

Однако в ВОЗ предостерегли от выдачи таких документов. Ведь нет доказательств, что те, у кого появились антитела после выздоровления от вируса, защищены от повторного заражения. Уже известно, что коронавирусом можно заболеть повторно. Итак, этот шаг может увеличить распространение вируса. Ведь люди будут более безопасными.

Также есть несколько аргументов против - этических и экономических. Люди с антителами и "паспортом" стали бы более привилегированным классом, чем те, кто не болел, потому что у них было бы больше свобод. Также они еще больше могут ухудшить ситуацию с неравенством - в бедных странах тесты на коронавирус малодоступны, поэтому проверить себя на наличие антител - тяжело.

В организации Human Rights Watch заявили, что "иммунные паспорта" могут стать новой формой дискриминации: работодатели будут настаивать на документе при трудоустройстве, так как нанять работников с антителами лучше, чем вводить карантин. Также "паспорт" спровоцировал бы появление рынка подделок. Особенно в странах с высоким уровнем коррупции, вроде Украины.

Такие же аргументы используют против "паспортов вакцинации", о которой речь пойдет дальше.

"Паспорта вакцинации"

"Паспорт вакцинации" или "COVID-паспорт" - еще одно новшество, которое имеет плюсы и минусы. Такие документы не является инновацией. В разных странах среди требований к въезду давно нужны справки о наличии у туристов определенных прививок.

Принцип "COVID-паспорта" прост. Если вакцинировался, бери соответствующий документ. Он может быть бумажный, в виде приложения на смартфоне, ID-карты, удостоверения или электронного документа, загруженного на специальном сайте. Внедрение "паспортов вакцинации" от COVID-19 для туристов вскоре рассмотрит ВОЗ.

С "паспортом вакцинации" будет легче понять - кто вакцинирован. Тем, кто не вакцинирован, могут предлагать пройти тест на коронавирус за 48 или 72 ч до въезда в страну или пойти на 14-дневный карантин, когда въезжают в новую страну. Каждый такой тест в Украине стоит около 1 тыс грн. Для тех, кто вакцинирован, может быть проще выезд за границу - нужно будет просто показать соответствующий "паспорт".

"Некоторые предприятия в мире, например, могут требовать доказательств вакцинации от клиентов, университеты от студентов, а работодатели от рабочих. Мы страхуем тысячи компаний в мире. Они заинтересованы вернуться к глобальным путешествиям и работе. "Паспорт вакцинации" - выход в этой ситуации", - говорит представитель страховой компании Cigna Джоан Харви.

Несколько ведущих мировых ІТ-компаний уже разрабатывают приложения для смартфонов, куда можно будет загрузить данные о тесте на коронавирус или о вакцинации. Швейцарская сеть Common Trust Network разработала приложение CommonPass, который позволяет пользователям загружать медицинские данные, в частности, о тесте на COVID-19 и прививках. Приложение генерирует QR-код, который можно показать соответствующим органам, не раскрывая конфиденциальной информации.

Еще несколько компаний, среди которых Microsoft, Oracle и Salesforce, объединились в коалицию Vaccination Credential Initiative и работают над созданием цифрового паспорта вакцинации от коронавируса.

Кроме плюсов, у этой идеи есть недостатки. Пока не ясно, насколько эффективны вакцины по предотвращению передачи вируса. То есть наличие "паспорта" не может быть гарантией, что его владелец не является или не будет заразен.

Как и в случае с "иммунным паспортом" и доступом к тестам, не у всех людей будет доступ к вакцинам, что порождает дополнительное неравенство. Например, в Украине точно не известно, когда могут начать вакцинацию препаратами, признанными в странах ЕС. Теоретически свободы людей могут ограничить.

Страны, какие уже выдают "COVID-паспорта"

Некоторые страны уже начали выдавать такие документы или обещают. В Израиле с 17 января выдают "зеленые паспорта" гражданам, которые вакцинированы. Это приложение для смартфонов, которое можно активировать через неделю после введения второй дозы вакцины. Владельцам такого документа не нужно идти на самоизоляцию после контакта с инфицированным лицом, соблюдать изоляции после возвращения из стран "красной зоны". Однако, вакцинированы должны соблюдать масочный режим и дистанцию.

В России население прививают местной вакциной Sputnik V, которая не прошла необходимые тестирования. Там с 1 января выдавайте "COVID-паспорта". Его можно получить в личном кабинете на сайте государственных услуг. Привилегии для владельцев таких документов пока неизвестны.

Выдавать "паспорта вакцинации" будут также в Дании, Исландии, Литве, Эстонии, Польши, Венгрии и других странах.

Как пишет, Polskie Radio 24, в Польше "паспорта" будут в виде QR-кода, который можно загрузить из личного кабинета на сайте правительства или распечатать в пункте вакцинации. Привитые граждане смогут пользоваться медицинскими услугами без тестов на коронавирус и не идти на самоизоляцию после контакта с больным.

В Дании такой паспорт можно будет скачать через специальный сайт. В Венгрии будет электронный "COVID-паспорт" с данными о тестах прививках в виде мобильного приложения. В Литве обсуждают, стоит ли такое внедрять. Во Франции от идеи отказались. Правительство предложило запретить не вакцинированным посещать общественные места во время чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Законопроект вызвал критику относительно дискриминации и его отложили.

Эстония подписала соглашение с ВОЗ о разработке цифрового сертификата иммунизации, что позволит осуществлять трансграничный обмен информацией о вакцинации. Премьер Юри Ратас сообщил, что пригласил Финляндию принять участие в проекте.

Как пишет Euractiv, на днях с предложением к Еврокомиссии ввести такой паспорт на уровне ЕС, чтобы восстановить туризм, обратился греческий премьер Кириакос Мицотакис. Его раскритиковал президент Румынии Клаус Йоханнис, который сказал, что такой шаг разделит граждан стран Евросоюза на два сорта - тех, кто может получить такой документ, и тех, кто не может.

Еще одна страна, которая зависит от туризма, Испания, настаивает, чтобы на уровне ЕС утвердили "паспорта вакцинации". Как пишет издание El Diario, источники в Мадриде заявили: "В ЕС должно быть соглашение о механизме взаимного признания вакцин в Евросоюзе, потому нужно срочно решить этот вопрос, который влияет на экономику, в частности, на туризм". Глава Минздрава Испании заявил, что страна создаст реестр вакцинированных, который будет отслеживать людей, которые отказываются от вакцины. Это будет документ, который можно передать органам других стран ЕС.

Власти Бельгии заявила, что поддерживает сертификат о вакцинации против COVID-19, который будет признан во всем ЕС или даже во всем мире.

Когда начнется вакцинация украинцев - неизвестно

Посол Украины в ЕС Николай Точицкий считает, что в будущем такой документ может стать одним из требований для въезда в ЕС.

"Не исключаю, что это будет пропуск, чтобы граждане третьих стран, как Украина, могли въехать в ЕС. В будущем в путешественников должно быть удостоверение, они вакцинированы, сертифицированной в ЕС вакциной ", - говорит Точицкий.

Зато ситуация с вакцинацией в Украине неопределенная. Есть план вакцинации с 4-х этапов, но многое остается неизвестным. Когда, сколько и какой препарат будет в Украине. По последним заявлениям, озвученным в Минздраве, массовая вакцинация может начаться в феврале и продолжаться до конца 2022-го, и украинцы тоже смогут получать "COVID-паспорта".

Как пишет ВВС, предварительно в феврале в Украине должен поступить 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Ее эффективность - сомнительна, по сравнению с другими, принятыми в ЕС - Pfizer i Moderna.

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"Однако, есть несколько условий, при которых эта китайская вакцина должна поступить в Украину, и при каких должны начаться прививки от Covid-19, - говорит председатель украинского "Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики" Федор Лапий. - Среди них - обязательная регистрация вакцины в одной из стран с сильной регуляторной политики. Речь идет о ЕС, США, Канаде, Швейцарии или Австралии. Если китайская вакцина пройдет проверку и регистрацию там, то ее по упрощенной процедуре зарегистрируют в Украине. Также перед вакцинацией должны быть опубликованы результаты 3-й фазы клинических исследований вакцины".

"Думаю, в феврале начнем массовую вакцинацию в Украине. Все, что говорят о паспортах, о других документах, которые будут получать граждане ЕС, их будут получать так же украинцы", - заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Перед этим главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что вопрос "COVID-паспортов" на контроле в Минздраве.