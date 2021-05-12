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среда, 12 мая 2021 18:37

Россия навязывает паспорта жителям оккупированных территорий

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Россия навязывает паспорта жителям оккупированных территорий
Денисова сообщила, что РФ пытается раздавать паспорта. Фото: ПетрГУ

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей почти 600 тыс. украинских граждан получили паспорта РФ.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила об этом во время встречи с послом Дании в Украине Оле Егбергом Миккельсеном, передает Укринформ.

"Обратила внимание на тот факт, что Россия продолжает, а в последнее время даже ускоряет, свою политику массовой выдачи паспортов в упрощенном порядке украинским гражданам на неподконтрольных правительству территориях Украины. В частности, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей паспорта получили почти 600 тысяч украинских граждан. Это чиновники органов местной власти, учителя, врачи. Действуют по принципу: если ты не получаешь паспорт, то ты не работаешь", - сообщила Денисова.

В Крыму оккупанты заставляют учителей, других работников школ и членов их семей зарегистрироваться на "тренировочное всероссийский онлайн-голосование на выборах в Госдуму России".

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"Педагогов обязывают подтверждать факты регистрации скриншотами. В случае невыполнения этой процедуры, оккупационная власть угрожает им увольнением. Убеждена - это осуществляется с целью дальнейшей реализации субъектности Крыма в составе РФ", - указала Денисова.

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с несогласованным визитом руководства и депутатов партии "Единой России" в временно оккупированные Российской Федерацией территории в Донецкой и Луганской областях.

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