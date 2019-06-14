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пятница, 14 июня 2019 12:15

Показали украинский паспорт, которому 100 лет
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Показали паспорт украинских граждан в 1918 году
Фото: Facebook
Показали паспорт украинских граждан в 1918 году
Показали паспорт украинских граждан в 1918 году
Показали паспорт украинских граждан в 1918 году
Показали паспорт украинских граждан в 1918 году

Показали паспорт времен Украинской народной республики. Документ ввела в обращение Украинская Центральная Рада 2 марта 1918-го законом "О гражданстве Украинской Народной Республики".

Документ содержал 24 нумерованные страницы. Имел надписи на трех языках - украинском, немецком и французском. Паспорта признавались европейскими странами и США. Предоставляли право на консульское обслуживание со стороны УНР.

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Право выезда за границу получали только граждане, получившие соответствующее разрешение. Владеть паспортом мог только гражданин УНР.

Тризуб официально стал гербом Украинской Народной Республики 25 февраля 1918 года.

Геральдисты предлагали разместить на гербе казака с мушкетом, или Архистратига Михаила. Он был изображен на гербе Киевщины. Рассматривали возможность разместить на гербе буквы "У" или "УNР". Председатель Центрального совета Михаил Грушевский хотел изобразить золотой плуг, а вокруг него государственные знаки старой Украины - трезубец Владимира, святого Георгия с галицко-волынским львом на щите, казака Войска Запорожского, киевский самострел и львовского льва. Венчать гербовый щит должен голубь с ветвью оливы, как вестник национального примирения и покоя.

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