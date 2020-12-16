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среда, 16 декабря 2020 16:09

Беларусы получили премию им. Сахарова
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Беларусь получила награду имени Сахарова.
Фото: tsikhanouskaya.org
Беларусь получила награду имени Сахарова.
Беларусь получила награду имени Сахарова.
Беларусь получила награду имени Сахарова.

В Европарламенте сегодня, 16 декабря, проходит церемония вручения наград имени Сахарова "За свободу мысли". Победителями в этом году стали лидеры демократической Беларуси и весь белорусский народ.

Об этом сообщили в Telegram-канале лидерки оппозиционного движения Светланы Тихановской.

Женщина произнесла речь на вручении премии.

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"У меня только одно желание в этом году. Я хочу, чтобы каждый белорус, который сейчас находится в тюрьме или вынужден жить в изгнании, вернулся домой. Нельсон Мандела, который получил премию в 1988 году, сказал: "Я понял, что мужество - это не отсутствие страха, а победа над ним". Он считал, что храбрыми есть те, кто побеждает свой страх. Только объединившись, мы сможем полностью победить страх на долгом пути к свободе и построить новую Беларусь. У каждой страны свой путь к демократии. Это наш. Живет Европа. Жыве Беларусь", - подчеркнула Тихановская.

Правление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко может закончиться к весне 2021 года. Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

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