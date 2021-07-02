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пятница, 02 июля 2021 04:49

Беларусь вводит безвиз и приглашает иностранцев на вакцинацию от коронавируса

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Беларусь вводит безвиз и приглашает иностранцев на вакцинацию от коронавируса
Беларусь вводит вакцинный безвиз. Фото: Белта

Беларусь с 15 июля вводит безвизовый режим для граждан 73 стран для вакцинации на платной основе от Covid-19 на ее территории.

Безвиз будет предоставляться на срок до пяти суток. Список стран, из которых в Беларуси ожидают клиентов на вакцинацию, пока не обнародован, говорится на сайте незаконнообраного президента Александра Лукашенко.

Вакцинацию иностранных граждан от Covid-19 планируется проводить на платной основе в медицинских организациях, определенных Министерством здравоохранения.

А Совет министров Беларуси обязали установить порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок иностранцев на вакцинацию и порядок посещения ими Беларуси.

К услуге вакцинации от коронавируса будет входить и оформление сертификата вакцинации.

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Беларусь прекращает действие Соглашения с Евросоюзом о взаимном возвращении нелегальных мигрантов. Запрещает въезд в страну представителям европейских структур, которые способствовали введению санкций. И выходит из "Восточного партнерства".

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