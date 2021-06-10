Байден собирается спасти мир от Covid-19. В следующем году выделит полмиллиарда доз Pfizer

 
Ексклюзивы
1/5
Общество находится в состоянии шока
Общество находится в состоянии шока
Просмотров: 846
У Зеленского игнорируют пропаганду Кремля – политолог
У Зеленского игнорируют пропаганду Кремля – политолог
Просмотров: 252
Зеленский не борется, а усиливает олигархов - экономист
Зеленский не борется, а усиливает олигархов - экономист
Просмотров: 225
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 612
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Просмотров: 315
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Просмотров: 576
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
Просмотров: 513
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
1 Просмотров: 774
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Просмотров: 99
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Просмотров: 504
Фото
Все фото
7
3
3
4
3
Робот-медсестра ухаживать за больными
Робот-медсестра ухаживать за больными
Ливень затопил столичные улицы: вода поднялась на метр
Ливень затопил столичные улицы: вода поднялась на метр
Студенты держали в заложниках директора колледжа - причина
Студенты держали в заложниках директора колледжа - причина
Сносила семь пар обуви: женщина прошла почти всю Европу
Сносила семь пар обуви: женщина прошла почти всю Европу
Погибла вся семья. Нашли тело мальчика, утонувшего в Ла-Манше
Погибла вся семья. Нашли тело мальчика, утонувшего в Ла-Манше
Видео
Все видео
Мужчине, который дал пощечину президенту, грозит до трех лет тюрьмы
Мужчине, который дал пощечину президенту, грозит до трех лет тюрьмы
На химическом заводе взорвался реактор
На химическом заводе взорвался реактор
Неизвестный влепил пощечину Макрону
Неизвестный влепил пощечину Макрону
Крупнейший на континенте: ученые обнаружили новый вид динозавров
Крупнейший на континенте: ученые обнаружили новый вид динозавров
Белорусские пропагандисты пытаются скрыть пытки над Протасевичем: появились вырезанные фрагменты из интервью
Белорусские пропагандисты пытаются скрыть пытки над Протасевичем: появились вырезанные фрагменты из интервью
Интервью
1/5
Зеленский не борется, а усиливает олигархов - экономист
Зеленский не борется, а усиливает олигархов - экономист
Просмотров: 225
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 612
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 522
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
1 Просмотров: 387
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 639
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
09 июня 2021
Просмотров: 207
Історії Слабошпицького
Так було з Нестайком. Я не говорила з ним роками, а тут чомусь подзвонила. Наступного дня його не стало. А це придумала зробити проєкт із ...
четверг, 10 июня 2021 00:31

Байден собирается спасти мир от Covid-19. В следующем году выделит полмиллиарда доз Pfizer

  Комментировать
Байден собирается спасти мир от Covid-19. В следующем году выделит полмиллиарда доз Pfizer
Байден поможет миру от коронавируса. Фото: Reuters

Белый дом достиг соглашения с компаниями Pfizer/BioNTech о предоставлении 500 миллионов доз вакцины против Covid-19 примерно ста странам в течение 2022 года.

Байден планирует объявить о этом 10 июня, пишет New York Times.

"У меня есть один план, и я объявлю об этом", - сказал президент США.

США будут платить за дозы "некоммерческой" цене. Первые 200 миллионов доз будут распределены в 2021 году, а 300 миллионов будут распределены к середине следующего года.

500 миллионов доз - все еще далеко от 11 миллиардов, которые, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, необходимы для вакцинации всего мира, но значительно превышают то, чем США обещали делиться до сих пор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине обновили карантинные зоны

Эксперты прогнозируют, что после пандемии мировая экономика вырастет на 5,6%. Это станет самым быстрым послекризисного восстановления со времен Второй мировой войны.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Байден собирается спасти мир от Covid-19. В следующем году выделит полмиллиарда доз Pfizer». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гороскоп на 8 июня: почему этот день такой особый
Гороскоп на 8 июня: почему этот день такой особый
 Просмотров: 5013
Ночью расстреляли супругов. В соседней комнате спала 12-летняя дочь
Ночью расстреляли супругов. В соседней комнате спала 12-летняя дочь
4
 Просмотров: 4905
Блогерша назвала воинов ВСУ &quot;бухими тварями&quot;
Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"
 22 Просмотров: 3789
Будущий президент Украины загремел за решетку
Будущий президент Украины загремел за решетку
 Просмотров: 3402
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
33
 Просмотров: 3159
Мир
Нужен международный трибунал для расследования преступлений Лукашенко - Тихановская
Нужен международный трибунал для расследования преступлений Лукашенко - Тихановская Просмотров: 63
Протасевич переболел в тюрьме - адвокат
Протасевич переболел в тюрьме - адвокат Просмотров: 279
В Гааге заслушали свидетелей катастрофы MH17
В Гааге заслушали свидетелей катастрофы MH17 Просмотров: 207
Робот-медсестра ухаживать за больными
Робот-медсестра ухаживать за больными
7
 Просмотров: 414
Кит чуть не убил двух рыбаков
Кит чуть не убил двух рыбаков Просмотров: 387
Больше всего комментируют
22
Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"
10
"Северный поток-2" еще не запустили, а Путин уже шантажирует Украину - что о нас пишет мировая пресса
7
"Не хватало "России 1" - Муждабаев о тех, кого Зеленский угощал шашлыком
5
Сколь украинцев хотят второго срока Зеленского
4
СБУ обыскала "Партию Шария"
Голосов: 14
Голосование Кто должен получить Национальную кинопремию за лучший украинский фильм 2019 года?
  • Атлантида
  • Земля голубая, будто апельсин
  • Плохие дороги
  • Толока
  • Черкассы
  • Другой фильм (пишите в комментариях)
Просмотреть