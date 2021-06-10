Байден собирается спасти мир от Covid-19. В следующем году выделит полмиллиарда доз Pfizer

Байден поможет миру от коронавируса. Фото: Reuters

Белый дом достиг соглашения с компаниями Pfizer/BioNTech о предоставлении 500 миллионов доз вакцины против Covid-19 примерно ста странам в течение 2022 года.

Байден планирует объявить о этом 10 июня, пишет New York Times.

"У меня есть один план, и я объявлю об этом", - сказал президент США.

США будут платить за дозы "некоммерческой" цене. Первые 200 миллионов доз будут распределены в 2021 году, а 300 миллионов будут распределены к середине следующего года.

500 миллионов доз - все еще далеко от 11 миллиардов, которые, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, необходимы для вакцинации всего мира, но значительно превышают то, чем США обещали делиться до сих пор.

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