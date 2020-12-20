Байден представил свою команду: кто будет заниматься вопросами климата и энергетики

Байден назвал первых министров. Фото: Reuters

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден представил новых членов администрации, которые будут заниматься вопросами климата и энергетики.

Майкл Риган станет первым чернокожим, который возглавит Агентство по охране окружающей среды, сообщает Reuters.

Член Палаты представителей Деб Хааланд займет должность министра внутренних дел США. Эта женщина-политик будет первым представителем коренных народов в составе американского правительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: При администрации Байдена получим план по членству в НАТО - Перепелица

Также Байден предложил Джини Маккарти, которая работала в Администрации 44-го президента США Барака Обамы, занять пост национального советника по климату.

Бывший губернатор Мичигана Дженнифер Грёнхольма станет министром энергетики в правительстве Байдена.

Состав правительства должен еще утвердить Конгресс.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что избранный президент США Джо Байден сможет выбрать нового спецпредставителя по Украине в США. По его словам, это должен быть человек, который понимает украинскую ментальность.