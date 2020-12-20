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воскресенье, 20 декабря 2020 03:50

Зеленский надеется, что Байден сможет выбрать нового спецпредставителя по Украине

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Зеленский надеется, что Байден сможет выбрать нового спецпредставителя по Украине
По его словам, президент Байден максимальные шансы, потому что он много работал с Украиной и понимает менталитет украинский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что избранный президент США Джо Байден сможет выбрать нового спецпредставителя по Украине в США. По его словам, это должен быть человек, который понимает украинскую ментальность.

Об этом Зеленский сказал в интервью The New York Times, опубликованном на сайте президента. Он выразил сожаление, что Украина потеряла спецпредставителя по Украине в США Курта Волкера.

"Я считаю, что потеряна позиция, но такой спецпредставитель или такой орган должен быть. Очень важно - выбрать такого человека, который будет осуществлять необходимые шаги, которая понимает украинскую ментальность. Важно не ошибиться в этом кадровом вопросе", - считает Зеленский.

По его словам, президент Байден максимальные шансы, потому что он много работал с Украиной и понимает менталитет украинский.

В этом же интервью Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США участвовали в нормандской формате. По его словам, избранный президент Джо Байден мог бы усилить переговоры.

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