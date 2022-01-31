Байден определился с кандидатом на должность посла в Украине - Bloomberg

С 2019 года Бриджит Бринк работает послом США в Словакии. Фото: US Embassy Slovakia via Facebook

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден избрал кандидата на должность посла в Украине. Им стала Бриджит Бринк.

Об этом сообщила журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс в Twitter.

"Администрация Байдена обсуждает кандидатуру Бриджет Бринк на должность посла США в Украине", – написала она.

Сейчас Бринк является послом в Словакии. Она занимает этот пост с 2019 года. Раньше работала в Совете национальной безопасности США.

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По данным источников CNN, Байден пока официально не выдвинул Бринк послом в Киеве, потому что правительство Украины еще не согласовало кандидатуру. Собеседник отметил, что украинские власти проверяют кандидатуру Бринк.

Получение одобрения от иностранного правительства является частью стандартного процесса выбора послов и обычно занимает от нескольких дней до нескольких недель.

Должность главы посольства США в Киеве свободна с мая 2019 года. Тогда предыдущего посла Мари Йованович отозвали в Вашингтон. Йованович получила назначение в Украине в 2016 году еще при президентстве Барака Обамы. В мае 2019-го она покинула должность по личному требованию тогдашнего главы государства Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности.