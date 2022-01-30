Посольство США представило американцам пути эвакуации из Украины

Посольство Соединенных Штатов призвало соотечественников покинуть Украину. Фото: radiosvoboda

Посольство США повторно обратилось к американским гражданам с рекомендацией уехать из Украины.

Дипведомство опубликовало дорожную карту со списком стран для отъезда. Об этом сообщается на сайте посольства.

"Ситуация с безопасностью в Украине, до сих пор, остается непредсказуемой из-за возросших угроз военных действий России и может ухудшиться без предупреждения. Гражданам США в Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства", - сообщается на сайте.

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Дипломаты рекомендуют своим соотечественникам выезжать из Украины через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

Также посольство призвало граждан США в Украине заполнить онлайн-форму, чтобы дипломаты могли связаться с ними.

"Посольство США в Киеве остается открытым и продолжает оказывать разные услуги", - подчеркивают в сообщении.

Государственный департамент США распорядился начать эвакуацию семей американских дипломатов из Украины 24 января. Это называют меры предосторожности, которые необходимо принять для безопасности граждан США и государственного персонала. Посольство США в Киеве работу не останавливает. В МИД Украины такое решение назвали "чрезмерным предостережением". Евросоюз в то же время не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины и ждет объяснений от США, почему они приняли такое решение. 24 января стало известно, что Великобритания вслед за США эвакуирует часть своих дипломатов из Киева. Конкретных угроз дипломатам не поступало. В своем решении Лондон ориентировался на Вашингтон.