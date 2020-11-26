Йованович может вернуться в Украину. Российским агентам мало не покажется - нардеп

Мари Йованович работала послом США в Украине с 2016-го по 19-й год. Фото: "Радіо Свобода"

Послом США в Украине может вернуться Мари Йованович, а российских агентов влияния ждут санкции. Американцы будут поддерживать дальнейшую борьбу украинцев с коррупцией. Об этом сказал нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев.

"На Парламентской ассамблее НАТО был избран новый президент - конгрессмен из США Джерри Коннолли, демократ из команды Байдена. Кроме того, Байден обещает восстановить более тесные отношения с партнерами по НАТО и усилить влияние Вашингтона в Восточной Европе", - сказал нардеп Цензор.НЕТ

В своем заявлении победитель президентских выборов в США Джозеф Байден написал, что его позиция по Украине остается неизменной, рассказал нардеп.

"А именно: в нашей стране должна продолжаться борьба с коррупцией; Украине должна быть оказана помощь, в том числе и летальное оружие; необходимо продлить санкции против Российской Федерации, пока она не вернет захваченные территории.

И в рамках этих задач, в соответствии с моими источниками, Байден будет настаивать на восстановлении и усилении антикоррупционной инфраструктуры в Украине.

Скорее всего, посол, которого уже утвердили, будет заменен, и в Киев может вернуться Мари Йованович, которая и займется поддержкой неправительственных организаций, борьбой с коррупцией и обеспечением политической стабильности в Украине. Российских агентов влияния будут нейтрализовать усилением санкций, замораживанием счетов и уголовными делами", - рассказал Чернев.

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Джозеф Байден должен возобновить расследование коррупционных дел украинских олигархов. Политик поддержал борьбу с российской агрессией и внутренней коррупцией и стал американским другом Украины, написало издание The Washington Post.