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понедельник, 23 ноября 2020 14:21

Байден должен возобновить расследование коррупционных дел украинских олигархов

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Байден должен возобновить расследование коррупционных дел украинских олигархов
ДЖо Байден стал американским другом Украины. Фото: Reuters

Новоизбранный президент США Джо Байден должен возобновить расследование коррупционных дел украинских олигархов.

Политик поддержал борьбу с российской агрессией и внутренней коррупцией и стал американским другом Украины, пишет издание The Washington Post.

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому поддержка Байдена нужна как никогда. Конституционный суд Украины в августе вынес постановления, что сдерживают ключевые реформы, реестр активов для правительства. Несколько судей находились под следствием тех самых антикоррупционных органов.

В блокировании реформ и продвижении интересов России в Украине сыграли важную роль украинские олигархи Дмитрий Фирташ и Игорь Коломойский. Поэтому Байден после вступления в должность президента должен вернуться к вопросу об их уголовное преследование, прокомментировали журналисты.

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По мнению украинских экспертов, судьи также действовали под влиянием украинских олигархов, которые стремятся сохранить старые сети коррупции.

Зеленский оказывал давление на главу Нацбанка Украины, чтобы тот ушел в отставку. Международный валютный фонд и Европейский союз угрожают прекратить предоставление финансовой помощи через отступление от курса реформ.

Важным делом для Байдена станет реанимация политического союза между Вашингтоном и Киевом, который пользуется мощной двухпартийной поддержкой в ​​Конгрессе, но был частично разрушен Трампом.

Кроме того, Трамп никогда не приглашал Зеленского в Вашингтон. По мнению журналистов, исправления этого упущения станет первой внешнеполитической инициативе Байдена.

Недавно стало известно, что Джо Байден определился с кандидатурой на должность госсекретаря.

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