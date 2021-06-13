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воскресенье, 13 июня 2021 16:43

Байден нарушил королевский протокол на саммите G7
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Во время саммита G7 46-й президент США Джо Байден вместе с женой Джилл нарушили международный протокол.

Пара прибыла в ботанический сад "Эдем" в Корнуолле уже по прибытии королевы Елизаветы II. Об этом сообщает DailyMail.

Согласно традиции, когда монарх прибывает к месту официального мероприятия, остальные участники должны быть собраны. Однако на этот раз что-то пошло не так.

Колонна Байдена с 18 автомобилей въехала в резиденцию через пять минут после того, как королева прибыла туда вместе с герцогом и герцогиней Кембриджскими, а также принцом Чарльзом и герцогиней Камиллой.

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Байден нарушил королевский протокол, приехав на саммит G7 позднее Елизаветы II. Фото: DailyMail
Байден нарушил королевский протокол, приехав на саммит G7 позднее Елизаветы II. Фото: DailyMail
Байден нарушил королевский протокол, приехав на саммит G7 позднее Елизаветы II. Фото: DailyMail
Байден нарушил королевский протокол, приехав на саммит G7 позднее Елизаветы II. Фото: DailyMail

Судя по снимкам, сделанным позже, представители королевской семьи даже не смутились. Их первая встреча с супругами Байденов прошла в радушной обстановке, королева и президент оживленно беседовали перед началом официального саммита в резиденции.

Для Елизаветы II саммит G7 стал первым крупным официальным мероприятием после смерти ее супруга герцога Эдинбургского.

Создать глобальный проект по противодействию Китая договорились лидеры стран "Большой семерки" на саммите G7. Проект будет состоять в финансовой поддержке инфраструктуры в развивающихся странах.

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Дата
13
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