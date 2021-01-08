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пятница, 08 января 2021 23:57

Байден доволен, что Трампа не будет на его инаугурации

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Байден доволен, что Трампа не будет на его инаугурации
Байден высказался о присутствии Трампа на инаугурации. Фото: Reuters

Байден доволен тем, что Трамп не появится на инаугурации.

Избранный президент США Джо Байден и президент Дональд Трамп договорились о том, что последний не должен присутствовать на мероприятии 20 января, пишет CNN.

Также на инаугурации не будет присутствовать первая леди Мелания Трамп.

"По дороге сюда мне сказали, что он дал понять, что не собирается появляться на инаугурации. Это одна из немногих вещей, о которых он и я когда-либо договорились. Это хорошо, что он не появится", - сказал Байден.

Байден назвал Трампа "позором для страны" и заявил, что последний не достоин занимать пост президента.

"Он превзошел даже мои самые худшие представления о нем", - добавил избранный президент.

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Ранее стало известно, что Трамп отказался идти на церемонию инаугурации.

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