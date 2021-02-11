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четверг, 11 февраля 2021 01:47

Байден: Армию США буду привлекать в крайних случаях

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Байден: Армию США буду привлекать в крайних случаях
Армию США не будут бросать в мировые конфликты. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден пообещал привлекать армию США в мировых конфликтах только в крайних случаях. Он добавил, что главное - чтобы Америка оставалась в безопасности.

"Главная и неотъемлемая миссия Пентагона состоит в том, чтобы сдерживать агрессию со стороны наших врагов и, если потребуется, вести боевые действия и побеждать в войнах, чтобы Америка оставалась в безопасности.

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Я считаю, что сила должна быть крайней мерой, а не первой", - сказал Байден на брифинге в Пентагоне. Мероприятие транслировалось в Twitter.

Глава комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью газете Wall Street Journal высоко оценил способности российских военных, а Россию назвал великой державой.

Он также считает российских военных вызовом и угрозой для США.

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