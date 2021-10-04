Автор карикатур на пророка Мохаммеда погиб

Автор карикатур на пророка Мохаммеда Ларс Уилькс погиб в автомобильной аварии.

Шведский художник жил под охраной полиции из-за угроз убийства, сообщает AP.

Грузовик столкнулся с гражданской полицейской машиной, в которой ехал Уилькс и его охрана. Правоохранители подтвердили, что 75-летний Уилькс был в машине с двумя полицейскими.

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Причины аварии выясняются.

13 лет назад Уилькс стал всемирно известным благодаря карикатуре на исламского пророка Мохаммеда. Нарисовал его с телом собаки.

Консервативные мусульмане считают собак нечистыми. В суннитском исламе запрещено любое изображение пророка, даже положительное. Это считается идолопоклонством.

Террористическая организация Аль-Каида пообещала вознаграждение за смерть Уилкса. 2010-го двое мужчин попытались сжечь дом карикатуриста на юге Швеции. В прошлом году женщина из Пенсильвании признала свое участие в заговоре с целью убийства.