Автор карикатур на пророка Мохаммеда погиб

 
Ексклюзивы
1/5
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 720
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
Просмотров: 450
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
Просмотров: 2367
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Просмотров: 1377
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
Просмотров: 198
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
1 Просмотров: 810
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 3384
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
7 Просмотров: 4158
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Просмотров: 3438
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Просмотров: 540
Фото
Все фото
12
4
5
24
10
В Омане и Иране бушует циклон - есть погибшие
В Омане и Иране бушует циклон - есть погибшие
Самолет врезался в здание. Никто не выжил
Самолет врезался в здание. Никто не выжил
Вулкан на Канарах не умолкает: новые фото и видео опасной красоты
Вулкан на Канарах не умолкает: новые фото и видео опасной красоты
В Дубае открыли Всемирную выставку - яркие фото церемонии
В Дубае открыли Всемирную выставку - яркие фото церемонии
Как старинные японские художники изображали осень - подборка картин
Как старинные японские художники изображали осень - подборка картин
Видео
Все видео
Бомбу активировал смертник: подробности масштабного взрыва у мечети в Кабуле
Бомбу активировал смертник: подробности масштабного взрыва у мечети в Кабуле
В Covid-отделении больницы вспыхнул масштабный пожар - есть погибшие
В Covid-отделении больницы вспыхнул масштабный пожар - есть погибшие
Саакашвили прилетел в Грузию спустя восьми лет эмиграции
Саакашвили прилетел в Грузию спустя восьми лет эмиграции
Женщина отбилась тростью от леопарда
Женщина отбилась тростью от леопарда
Грета Тунберг назвала мировых лидеров балаболами
Грета Тунберг назвала мировых лидеров балаболами
Интервью
1/5
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 1629
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 432
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8262
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 423
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 639
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
01 октября 2021
Просмотров: 459
Доки є "проблема Московії" – світ у небезпеці
Минуло три місяці відтоді, як Джозеф Байден визначив для диктатора Московії коридор прийнятності. Окреслив лінії, які переступати не можна, і ...
понедельник, 04 октября 2021 09:28

Автор карикатур на пророка Мохаммеда погиб

  Комментировать
Автор карикатур на пророка Мохаммеда погиб
Вилькс погиб в ДТП в Швеции. Фото: Reuters

Автор карикатур на пророка Мохаммеда Ларс Уилькс погиб в автомобильной аварии.

Шведский художник жил под охраной полиции из-за угроз убийства, сообщает AP.

Грузовик столкнулся с гражданской полицейской машиной, в которой ехал Уилькс и его охрана. Правоохранители подтвердили, что 75-летний Уилькс был в машине с двумя полицейскими.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Исламские фанатики расстреляли журналистов сатирического издания

Причины аварии выясняются.

13 лет назад Уилькс стал всемирно известным благодаря карикатуре на исламского пророка Мохаммеда. Нарисовал его с телом собаки.

Консервативные мусульмане считают собак нечистыми. В суннитском исламе запрещено любое изображение пророка, даже положительное. Это считается идолопоклонством.

Террористическая организация Аль-Каида пообещала вознаграждение за смерть Уилкса. 2010-го двое мужчин попытались сжечь дом карикатуриста на юге Швеции. В прошлом году женщина из Пенсильвании признала свое участие в заговоре с целью убийства.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Автор карикатур на пророка Мохаммеда погиб». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
октября

Грузовой самолет упал на дом

Самое читаемое
Многодетная мать захватывает сеть интимными снимками
Многодетная мать захватывает сеть интимными снимками
6
 Просмотров: 5202
Зеленский: Дима допустил большую ошибку
Зеленский: Дима допустил большую ошибку 15 Просмотров: 3348
Гороскоп на 4-10 октября: что нужно сделать на этой неделе, чтобы забыть о проблемах на весь месяц
Гороскоп на 4-10 октября: что нужно сделать на этой неделе, чтобы забыть о проблемах на весь месяц
 Просмотров: 2493
&quot;Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!&quot; - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
25
 Просмотров: 2367
Смертельная авария с детьми в тракторе: просят узнать водителя-беглеца
Смертельная авария с детьми в тракторе: просят узнать водителя-беглеца
4
 Просмотров: 2178
Мир
Саакашвили ехал в Грузию в вентиляционной кабине трейлера
Саакашвили ехал в Грузию в вентиляционной кабине трейлера Просмотров: 18
В Омане и Иране бушует циклон - есть погибшие
В Омане и Иране бушует циклон - есть погибшие
12
 Просмотров: 171
Pandora Papers – опубликовали тайные счета Путина и других мировых лидеров
Pandora Papers – опубликовали тайные счета Путина и других мировых лидеров Просмотров: 162
Погиб с женой и сыном: пилотом упавшего в Италии самолета был миллиардер
Погиб с женой и сыном: пилотом упавшего в Италии самолета был миллиардер Просмотров: 927
Обстреляли автомобиль журналиста: трое убитых и двое раненых
Обстреляли автомобиль журналиста: трое убитых и двое раненых Просмотров: 882
Больше всего комментируют
15
Зеленский: Дима допустил большую ошибку
4
Руководство передумало: разрешили показ скандального фильма о Зеленском
4
Скандальный "Оффшор 95" показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн
3
Венедиктова заявила о 10 версиях покушения на Шефира
3
Фракция "Слуги народа" начнет процедуру отставки Разумкова
Голосов: 8
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть