Автопарк за €4 млн и вертолетная площадка: как живет Лукашенко в элитной резиденции под Минском

Журналисты программы "ЖЗЛ" на телеканале "1+1" показали элитную резиденцию самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Соответствующее видео опубликовали на YouTube.
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Огромное имение находится под Минском. На территории расположен целый парк автомобилей стоимостью €4 млн, вертолетная площадка, ресторан, жилой комплекс из 8 похожих резиденций и спортзал.
Лукашенко утверждает, что у него вообще нет недвижимости. В качестве доказательства приводит декларацию о собственности.
27 марта дворец самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Минске окружили усиленными нарядами внутренних войск и водометами.
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