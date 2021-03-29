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понедельник, 29 марта 2021 14:58

Автопарк за €4 млн и вертолетная площадка: как живет Лукашенко в элитной резиденции под Минском

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Автопарк за €4 млн и вертолетная площадка: как живет Лукашенко в элитной резиденции под Минском
Показали роскошную резиденцию Лукашенко под Минском. Фото: РИА Новости

Журналисты программы "ЖЗЛ" на телеканале "1+1" показали элитную резиденцию самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Соответствующее видео опубликовали на YouTube.

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Огромное имение находится под Минском. На территории расположен целый парк автомобилей стоимостью €4 млн, вертолетная площадка, ресторан, жилой комплекс из 8 похожих резиденций и спортзал.

Лукашенко утверждает, что у него вообще нет недвижимости. В качестве доказательства приводит декларацию о собственности.

27 марта дворец самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Минске окружили усиленными нарядами внутренних войск и водометами.

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