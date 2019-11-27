Автобус с россиянами разбился на популярном курорте: что известно

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На популярном курорте Доминикана автобус с россиянами врезался в фуру. В салоне было 38 пассажиров, в том числе дети. Сообщается, что травмы получили 27. Одна из пострадавших - 12-летняя девочка - потеряла обе руки.



По предварительным данным, автобус следовал в аэропорт. Неожиданно на трассу перед ним выскочил грузовик. Водитель автобуса резко затормозил, но все равно перевернулся, грузовик снесло с дороги, пишет "РИА Новости".

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Отмечается, что среди пострадавших двое детей, тяжелых с места аварии забрали вертолетом.

7 россиян полетели домой запланированным рейсом, 5 человек разместили в гостиницах, среди них 1 ребенок.

Недалеко от бельгийского портового города Антверпен разбился туристический автобус с российскими подростками. Большинство - школьники из Волгоградской области. Их сопровождали взрослые. Ехали на экскурсию в Париж. Погибли 5 детей.