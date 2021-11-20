Австрия закроется для туристов

Туристические поездки в Австрию ограничат с 22 ноября. Фото: alpinreisen.wordpress.com

Австрия закрывает въезд для иностранных туристов с понедельника, 22 ноября. Из-за вспышки пандемии в стране вводится общенациональный локдаун.

Такое решение приняло правительство страны в пятницу, 19 ноября, сообщается на официальном туристическом портале Австрии.

Ограничение распространяется на вакцинированных и невакцинированных людей и продлится максимум 20 дней. Через 10 дней будет произведена повторная оценка обстановки и вероятности досрочного ослабления мероприятий. Таким образом, как минимум до 3-го и максимум до 13 декабря туристические поездки в Австрию будут невозможны.

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Хотя полностью закрывать границы власти страны не планируют.

Австрия с 15 ноября ввела жесткий локдаун для невакцинированного населения. Для непривитых действует строгая изоляция. На работу или в любые другие общественные места можно ходить только при наличии отрицательного Covid-теста. В некоторых регионах ввели комендантский час. Соблюдение всех карантинных мероприятий контролирует полиция.