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воскресенье, 14 ноября 2021 04:37

Австрия вводит локдаун для невакцинированных

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Австрия вводит локдаун для невакцинированных
Потенциальный локдаун не будет распространяться на людей, которые вакцинировались от коронавируса. Фото: pixabay.com

Австрия планирует с понедельника ввести жесткий локдаун для невакцинированного населения.

Формально решение должны принять 14 ноября. Карантинные ограничения начнут действовать с 15 ноября, сообщил канцлер страны Александр Шалленберг, пишет Kronen Zeitung.

"Обидно, что приходится применять такие меры, но пока вакцины в стране достаточно для всех. Даже для введения третьей дозы. Две трети населения поступили правильно. Не вижу причин, почему эти граждане должны потерять свои права на свободу из-за солидарности с непривитыми", - заявил канцлер Австрії в Вене.

Для непривитых будет действовать строгая изоляция. На работу или в любые другие общественные места можно будет ходить лишь при наличии отрицательного Covid-теста. В некоторых регионах введут комендантский час. Контролировать соблюдение всех карантинных мер будет полиция.

Шалленберг отметил, что сейчас правительство готовит правовую базу для такого решения. Потенциальный локдаун не будет распространяться на людей, которые вакцинировались от коронавируса.

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США добавили Россию в список стран с "очень высоким" риском для путешествий из-за Covid-19. Гражданам США рекомендуют избегать поездок в РФ. Всего на 1 ноября к четвертому уровню отнесено почти 80 стран.

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