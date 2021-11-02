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вторник, 02 ноября 2021 03:37

Туристам из США советуют избегать поездок в Россию

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Туристам из США советуют избегать поездок в Россию
Россия попала к странам с "очень высоким" риском для путешествий. Фото: Lufthansa

США добавили Россию в список стран с "очень высоким" риском для путешествий из-за Covid-19. Гражданам США рекомендуют избегать поездок в РФ.

В эту высшую категорию попадают те страны, где за последние 28 дней ежесуточно регистрируется более 500 случаев заболевания на 100 000 жителей, сообщили в Центре контроля и профилактике заболеваний США.

1 ноября в группу стран с высоким риском для туристов добавились Бельгия, Буркина-Фасо, Россия и Словакия.

Всего на 1 ноября к четвертому уровню отнесено почти 80 стран. В их числе Украина, Австрия, Хорватия, Греция, Ирландия, Мальдивы, Швейцария, Таиланд, Турция, Великобритания, Литва, Латвия, Эстония.

К уровню 3 относятся страны, где за последние 28 дней ежесуточно регистрируют от 100 до 500 случаев заболевания на 100 000 жителей. В понедельник к таким странам добавили Польшу. Среди них остаются Чехия, Бразилия, Италия, Южная Африка, ОАЭ, Египет, Канада – всего около 80.

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Уровень 2 ("умеренная" заболеваемость) при 50 – 99 случаях заражения за последние 28 дней на 100 000 жителей остался на этой неделе без изменений. В этом списке около 20 стран, в том числе Индия, Перу, Колумбия.

В категорию "Уровень 1" ("низкий"), где за последние 28 дней регистрируется менее 50 новых случаев на 100 000 жителей ежесуточно, попала Новая Зеландия. В этой категории находятся около 30 стран, в том числе Китай, Индонезия, Мадагаскар.

В примерно 40 странах уровень риска считается неизвестным из-за отсутствия данных. Среди них Алжир, Камбоджа, Северная Корея, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Венесуэла. Эти страны также рекомендуется избегать.

Глобальное количество погибших от Covid-19 в мире превысило 5 млн.

Только в Соединенных Штатах Америки умерло официально более 740 тыс. человек - более чем в любой другой стране.

В настоящее время Covid-19 является третьей по значимости причиной смерти в мире после болезней сердца и инсульта.

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