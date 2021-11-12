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пятница, 12 ноября 2021 15:50

Еще три страны ЕС сохранили въезд для украинцев

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Еще три страны ЕС сохранили въезд для украинцев
"Вакцинируйся и путешествуй", - написал Кулеба. Фото: Reuters

Испания, Греция и Латвия останутся открытыми для путешествий украинцев.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в пятницу.

"Вакцинируйся и путешествуй. МИД продолжает работать над сохранением свободы путешествий", - написал министр в Twitter.

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Таким образом 15 стран ЕС сохранили возможности въезда для украинцев.

Начиная с 15 ноября въезд в Испанию будут разрешать гражданам Украины, прошедшим полный курс вакцинации от Covid-19 – после 14 дней со дня получения последней дозы.

Также въезд будут разрешать для невакцинированных граждан, при условии предоставления справки о негативном результате теста на Covid-19 или справки о выздоровлении отдельных категорий.

Подробности можно узнать на интерактивной карте мира от МИДа.

Ранее сообщали, что Словакия не будет закрывать границы для туристов из Украины. Также разрешила въезд украинцам Франция.

Также украинцы могут поехать в Швецию, Ирландию, Бельгию, Нидерланды, Австрию, Данию, Эстонию, Кипр, Чехию и Хорватию.

9 ноября из-за ухудшения эпидемической ситуации Европейский Союз исключил Украину из перечня безопасных для путешествий стран.

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12
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