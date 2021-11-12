Франция разрешила въезд украинцам

Во Францию можно въехать вакцинированным гражданам Украины. Фото: Pexels

Франция не стала запрещать въезд гражданам Украины.

Об этом сообщил министр МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"МИД продолжает работать с партнерами в ЕС, чтобы у украинцев была максимальная свобода путешествий", - написал он.

Для въезда в Францию украинец должен пройти полный курс вакцинации.

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Гражданам Украины также разрешили въезд в Ирландию, Австрию, Кипр, Эстонию, Хорватию, Нидерланды, Данию, Чехию, Швецию и Бельгию. Некоторые из этих стран остаются открытыми только для вакцинированных украинцев.

Европейский Союз исключил Украину из списка безопасных для путешествий стран. Решение было принято в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Из списка также исключили Сингапур. Необязательные поездки из Украины в ЕС подлежат временным ограничениям. Условия въезда в другие страны - по ссылке.