ЕС исключил Украину из "зеленого списка"

Решение принял Совет ЕС. Фото: Reuters

Европейский Союз исключил Украину из перечня безопасных для путешествий стран.

Решение было принято в связи с ухудшением эпидемической ситуации, пишет "Європейська правда"

Из списка также изъяли Сингапур.

Необязательные поездки из Украины в ЕС подлежат временным ограничениям.

"Это не нарушает возможность стран-членов отменить временные ограничения на поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников", - говорится в решении Совета ЕС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина получила еще 1,4 млн вакцин Pfizer

Украина была в списке с 15 июля.

МИД Украины сообщал, что такое решение не будет означать тотальное закрытие границ.

Решение об исключении Украины из списка автоматически не будет означать изменения правил пересечения границы. Однако страны ЕС, как правило, прислушиваются к рекомендации Совета ЕС и вводят ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке, и туристические путешествия для них.

Среди критериев "зеленого списка" есть то, что ситуация с заболеваемостью в стране должна быть стабильной или с тенденцией к снижению по сравнению с предыдущими двумя неделями.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 18 988 случаев инфицирования коронавирусом. Умерли от осложнений 833 больных Covid-19. Украина переживает пик пандемии, заявлял министр здравоохранения Виктор Ляшко.