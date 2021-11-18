Еще одна страна ЕС вводит локдаун для невакцинированных

Коронавирус стал "заболеванием непривитых". Фото: pixabay.com

Словакия вслед за Австрией и Чехией вводит локдаун для непривитых от коронавируса.

Ограничения будут касаться людей, которые не болели Covid-19 и не сделали прививки, пишет The Guardian. С 22 ноября такие лица не смогут посещать общественные места, кроме магазинов с товарами первой необходимости.

"В стране в течение последней недели наблюдается рекордный рост заболеваемости. Средний суточный показатель составляет более 6,3 тыс. больных. За последние сутки зафиксировали более 8 тыс. инфицированных. Страна вынуждена прибегнуть к такому шагу из-за переполненности больниц", - заявил премьер-министр страны Эдуард Хегер.

Коронавирус сейчас является "заболеванием невакцинированных", поскольку более 70% больных не сделали прививки, добавил он.

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Австрия с 15 ноября ввела жесткий локдаун для невакцинированного населения. Для непривитых действует строгая изоляция. На работу или в любые другие общественные места можно ходить только при наличии отрицательного Covid-теста. В некоторых регионах ввели комендантский час. Соблюдение всех карантинных мероприятий контролирует полиция.