Австралийка подожгла Covid-отель, в котором сидела на карантине

В Кэрнсе в австралийском штате Квинсленд 31-летняя женщина подожгла Covid-отель для тех, кто находится на карантине.

Инцидент произошел утром 28 ноября, пишет Reuters. Пожар уничтожил часть карантинного отеля Pacific Hotel Cairns. Эвакуировали 160 человек, никто не пострадал.

"Женщина, которая находилась на карантине в течение нескольких дней, развела огонь в номере. Возгорание началось под кроватью в комнате, которую она делила с двумя детьми", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

Сейчас женщина находится под арестом, ее детьми занимается полиция.

В Австралии все непривитые путешественники по возвращении в страну должны пройти двухнедельный карантин в отеле.

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В Австралийском Мельбурне во время массовых акций протеста против карантина задержали более 230 человек. Полиция обвиняет митингующих в чрезмерной агрессивности. По меньшей мере 10 полицейских получили ранения.