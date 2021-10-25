Атомная лодка СССР села на мель и практически спровоцировала войну

 
Ексклюзивы
1/5
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
Просмотров: 333
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
Просмотров: 2106
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
1 Просмотров: 2160
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
1 Просмотров: 666
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
Просмотров: 2007
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 1350
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
1 Просмотров: 1629
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Просмотров: 6228
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 540
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 4275
Фото
Все фото
11
12
6
7
4
Атомная лодка СССР села на мель и практически спровоцировала войну
Атомная лодка СССР села на мель и практически спровоцировала войну
На Италию обрушился редкий шторм: есть погибшие
На Италию обрушился редкий шторм: есть погибшие
Выбрасывали детей из окон: в России прогремел мощный взрыв в пятиэтажке
Выбрасывали детей из окон: в России прогремел мощный взрыв в пятиэтажке
Мощный шторм накрыл побережье США: есть погибшие
Мощный шторм накрыл побережье США: есть погибшие
Потеряла титул ради любви: японская принцесса вышла замуж
Потеряла титул ради любви: японская принцесса вышла замуж
Видео
Все видео
В Чехии поймали бандитов, вымогавших деньги у украинцев
В Чехии поймали бандитов, вымогавших деньги у украинцев
Террористы расстреляли заседание парламента
Террористы расстреляли заседание парламента
В Испании "сорвали" эвакуацию собак дронами. Животных спасла таинственная "команда"
В Испании "сорвали" эвакуацию собак дронами. Животных спасла таинственная "команда"
"Может быть экологическая катастрофа": у берегов Канады горит судно с химикатами
"Может быть экологическая катастрофа": у берегов Канады горит судно с химикатами
Кремль остался без части здания: видео разрушения
Кремль остался без части здания: видео разрушения
Интервью
1/5
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
Просмотров: 675
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 738
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2619
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1665
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 963
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
26 октября 2021
Просмотров: 468
Почекайте
– Допоможіть знайти матері місце в лікарні. В будь-якій. Брат готовий повезти машиною куди скажете, – просить далека знайома Ольга з ...
среда, 27 октября 2021 11:36

Атомная лодка СССР села на мель и практически спровоцировала войну
11

  Комментировать

40 лет назад советская подлодка С-363 села на мель в Швеции
Фото: navy.mil.gov.ua
40 лет назад советская подлодка С-363 села на мель в Швеции
40 лет назад советская подлодка С-363 села на мель в Швеции
Швеция готовилась к войне
40 лет назад советская подлодка С-363 села на мель в Швеции

27 октября 1981 года советская торпедная подводная лодка С-363 села на мель в территориальных водах Швеции. Это событие едва не спровоцировало военный конфликт между странами.

Перед тем экипаж субмарины проводил учебное плавание в Балтийском море, испытывал новые торпеды. Во время пребывания на небольшой глубине верхний корпус подводной лодки зацепил дно рыболовного трала. В результате была повреждена антенна радиопеленгатора - устройства, помогавшего в навигации. Тогда моряки услышали только звук трения металла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Затонула лодка с туристами: шестеро погибших

Об этом сообщили в штаб, но оттуда поступил приказ продолжить обучение. В результате лодка сбилась с курса. А в 21:57 врезалась в побережье Юго-Восточной Швеции.

Подводной лодкой командовал капитан третьего ранга Анатолий Гущин. Это был его первый поход. Как наставник на подводной лодке присутствовал начальник штаба Палдиской бригады подводных лодок в Эстонии, капитан второго ранга Иосиф Аврукевич.

"Честно говоря, на тот момент я не так среагировал на безумное известие, как боялся за командира и штурмана. Состояние обоих было подавленным. Их нужно было отвлечь работой. Командиру ее и так хватало, а штурману я сказал: "Ищи, Толя, где, как и когда возникла ошибка. Нужно, чтобы ты сам, а не кто-нибудь другой ее нашел", - рассказывает капитан-лейтенант Василий Беседин.

Сначала команда пыталась снять лодку самостоятельно. Но безуспешно. Тогда капитан приказал вывесить на рубке советский флаг. Это увидел рыбак, он позвонил в полицию, а те сообщили военных и политикам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Атомная лодка США столкнулась с неизвестным объектом

На судне находились две ядерные торпеды, о чем также стало известно международной общественности. Самое важное, что советская делегация того времени активно поддерживала идею предоставления безъядерного статуса акватории Балтийского моря на совещании министров иностранных дел северных стран.

Шведы знали об этом и приготовились к бою, минный заградитель обошел фарватер. Они рассматривали возможность штурма и захвата - на место происшествия прибыл спецназ. На случай войны началось собрание резервистов. В свою очередь советский экипаж получил приказ взорвать лодку в случае попыток ее захвата.

Страны пришли к мирному соглашению только 1 ноября. Шведы пообещали снять С-363 с мели с помощью собственных кораблей. СССР должен был принести официальные извинения и оплатить стоимость спасательной операции, которая стоила $ 1 млн в ценах тех лет, сейчас около $ 2,7 млн.

Шведы отбуксировали лодку и передали его советской стороне. На флоте судно получило название "Шведский комсомолец", а в Европе лодка которая имела классификацию Whiskey, прозвали Whiskey on the Rocks - виски со льдом, буквально - подводная лодка на камнях.

9 июня 1959-го на воду спустили военный корабль США "Джордж Вашингтон". Это первая атомная подводная лодка с баллистическими ракетами. Его взяли на вооружение 30 декабря того же года. 20 июля 1960 года лодка успешно испытала две ракеты, которые попали в цели за 2100 км.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Атомная лодка СССР села на мель и практически спровоцировала войну». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
октября

Атомная лодка СССР села на мель и практически спровоцировала войну

Террористы расстреляли заседание парламента

Самое читаемое
Звезда сериала &quot;Школа&quot; обнажила бедра в вызывающей фотосессии
Звезда сериала "Школа" обнажила бедра в вызывающей фотосессии
5
 Просмотров: 17191
Блохин высказался о прощании Милевского под песню &quot;Виват, король&quot;
Блохин высказался о прощании Милевского под песню "Виват, король" Просмотров: 13347
Ярославский прокомментировал будущее сотрудничество с Маркевичем
Ярославский прокомментировал будущее сотрудничество с Маркевичем Просмотров: 5013
Первый город в Украине полностью остановил общественный транспорт
Первый город в Украине полностью остановил общественный транспорт Просмотров: 4194
Жуткая авария с детьми в Херсонской области: за рулем был несовершеннолетний (обновлено)
Жуткая авария с детьми в Херсонской области: за рулем был несовершеннолетний (обновлено)
6
 Просмотров: 3321
Мир
В России от коронавируса умерло рекордное количество людей
В России от коронавируса умерло рекордное количество людей Просмотров: 45
Газпром предлагает Молдове дешевый газ в обмен на ослабление связей с ЕС - СМИ
Газпром предлагает Молдове дешевый газ в обмен на ослабление связей с ЕС - СМИ Просмотров: 81
Сотрудники Цукерберга подают на него в суд за расизм и гомофобию
Сотрудники Цукерберга подают на него в суд за расизм и гомофобию Просмотров: 99
На замороженных морепродуктах из РФ китайцы обнаружили "сюрприз"
На замороженных морепродуктах из РФ китайцы обнаружили "сюрприз" Просмотров: 432
Польша будет радикально укреплять армию
Польша будет радикально укреплять армию Просмотров: 207
Больше всего комментируют
3
"Офшор 95": в НАПК рассказали о проверке декларации Зеленского
2
В "Квартале" есть самоцензура относительно Зеленского - Пикалов
1
Прошел год после "опроса" Зеленского - не выполнили ничего
1
Путин поручил закрыть дома часть россиян
1
СНБО опубликовал список прокремлевских Telegram-каналов
Голосов: 695
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть