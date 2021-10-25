Атомная лодка СССР села на мель и практически спровоцировала войну

Фото: navy.mil.gov.ua

27 октября 1981 года советская торпедная подводная лодка С-363 села на мель в территориальных водах Швеции. Это событие едва не спровоцировало военный конфликт между странами.

Перед тем экипаж субмарины проводил учебное плавание в Балтийском море, испытывал новые торпеды. Во время пребывания на небольшой глубине верхний корпус подводной лодки зацепил дно рыболовного трала. В результате была повреждена антенна радиопеленгатора - устройства, помогавшего в навигации. Тогда моряки услышали только звук трения металла.

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Об этом сообщили в штаб, но оттуда поступил приказ продолжить обучение. В результате лодка сбилась с курса. А в 21:57 врезалась в побережье Юго-Восточной Швеции.

Подводной лодкой командовал капитан третьего ранга Анатолий Гущин. Это был его первый поход. Как наставник на подводной лодке присутствовал начальник штаба Палдиской бригады подводных лодок в Эстонии, капитан второго ранга Иосиф Аврукевич.

"Честно говоря, на тот момент я не так среагировал на безумное известие, как боялся за командира и штурмана. Состояние обоих было подавленным. Их нужно было отвлечь работой. Командиру ее и так хватало, а штурману я сказал: "Ищи, Толя, где, как и когда возникла ошибка. Нужно, чтобы ты сам, а не кто-нибудь другой ее нашел", - рассказывает капитан-лейтенант Василий Беседин.

Сначала команда пыталась снять лодку самостоятельно. Но безуспешно. Тогда капитан приказал вывесить на рубке советский флаг. Это увидел рыбак, он позвонил в полицию, а те сообщили военных и политикам.

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На судне находились две ядерные торпеды, о чем также стало известно международной общественности. Самое важное, что советская делегация того времени активно поддерживала идею предоставления безъядерного статуса акватории Балтийского моря на совещании министров иностранных дел северных стран.

Шведы знали об этом и приготовились к бою, минный заградитель обошел фарватер. Они рассматривали возможность штурма и захвата - на место происшествия прибыл спецназ. На случай войны началось собрание резервистов. В свою очередь советский экипаж получил приказ взорвать лодку в случае попыток ее захвата.

Страны пришли к мирному соглашению только 1 ноября. Шведы пообещали снять С-363 с мели с помощью собственных кораблей. СССР должен был принести официальные извинения и оплатить стоимость спасательной операции, которая стоила $ 1 млн в ценах тех лет, сейчас около $ 2,7 млн.

Шведы отбуксировали лодку и передали его советской стороне. На флоте судно получило название "Шведский комсомолец", а в Европе лодка которая имела классификацию Whiskey, прозвали Whiskey on the Rocks - виски со льдом, буквально - подводная лодка на камнях.

9 июня 1959-го на воду спустили военный корабль США "Джордж Вашингтон". Это первая атомная подводная лодка с баллистическими ракетами. Его взяли на вооружение 30 декабря того же года. 20 июля 1960 года лодка успешно испытала две ракеты, которые попали в цели за 2100 км.