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среда, 17 октября 2018 11:08

Астронавт NASA рассказал о первой реакции во время аварии

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Астронавт NASA рассказал о первой реакции во время аварии
Астронавт NASA рассказал про первую реакцию во время аварии. Скриншот с видеотрансляции NASA

Американский астронавт Ник Хейг рассказал о реакции экипажа на аварию ракеты "Союз-ФГ" на брифинге, который транслировал канал NASA. Хейг также сообщил, что не против полететь на ракете Роскосмоса снова.

"Я готов лететь снова, когда появится такой шанс. Мы все - я, семья, друзья, коллеги, - много вложили в то, чтоб этот полет состоялся. Мы понимаем, насколько это непростое дело. Нам не всегда сопутствует успех . Но мы стараемся расширить границы нашего понимания мира, летая в космос. Это стоит рисков", - подчеркнул он.

Как сообщил астронавт, возвращение живого и здорового экипажа на Землю показывает, что система спасения на "Союзе" является надежной.
"Теперь нужно добраться домой", - вспомнил Хейг первую реакцию экипажа на аварию. Лучшим, по его мнению, что можно было сделать во время аварии, - это сохранять спокойствие и делать то, чему учили.

"Мы проводили бесконечные тренировки и учились решать такие ситуации. Последние 2 года я в основном провел в Звездном городке в России, где на учениях нам приходилось решать любые аварийные ситуации, которые только можно представить. Мы с Алексеем выработали то чувство команды, которое необходимо , чтобы справляться с подобными инцидентами ", - сказал Хейг.

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Также астронавт подметил, что им повезло, ведь капсула спускалась к Земле не так быстро, как могла при других обстоятельствах. Поэтому никаких перепадов температуры или чего-то хуже они не претерпели.

11 октября в Казахстане после запуска ракеты "Союз" с космодрома Байконур произошла "авария носителя". На борт МКС должны были отправиться американский астронавт Тайлер Хейг и российский космонавт Алексей Овчинин. Все было готово к взлету, и ракета оторвалась от земли, однако произошла аварийная ситуация - вторая ступень ракеты потеряла ориентацию и двигатели выключились. Экипаж в аварийной капсуле отделился от корабля и приземлился. Оба космонавта выжили и не нуждались в медицинской помощи.

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