Авария российского "Союза": назвали вероятные причины

Авария российского "Союза" могла произойти из-за технических неисправностей. Фото - Reuters

Российская госкомиссия назвали возможную причину крушения "Союз-ФГ" на Байконуре 11 октября. Основная версия - аварии - технические отказы, а не умышленное повреждение.

"Среди возможных версий рассматривается отказ центрального датчика. Предварительно, один из боковых блоков первой ступени столкнулся с центральным блоком из-за того, что пирозамок не сработал и не открыл крышку реактивного сопла бака окислителя, с помощью которого боковой блок должен отделиться от центрального блока. Это могло произойти из-за отсутствия команды, потому что датчик, фиксирующий выход верхушки бокового блока, мог быть поврежден и не сработать", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

Рассматривают версии других неисправностей - самого пиропатрона или плохое крепление блоков ракеты.

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"Если причина окажется в датчике, то надо проверить полный цикл этапов составления ракеты на Байконуре. Потенциально при составлении он мог получить повреждения и не сработать, однако датчик мог поступить в неисправном виде и от субподрядчика, однако тогда контроль на заводе он бы вряд ли прошел . Возможно, из-за плохого крепления при отделении блоков второй степени один из них мог задеть центральный блок, чем вызвал авари ", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, вторая ступень потеряла ориентацию, сработало аварийное отключение двигателей второй ступени. Корабль отделился от нее, разделился на отсеки, затем сработал аварийный парашют.

11 октября в Казахстане после запуска ракеты "Союз" с космодрома Байконур произошла "авария носителя". На борт МКС должны были отправиться американский астронавт Тайлер Хейг и российский космонавт Алексей Овчинин. Все было готово к взлету, и ракета оторвалась от земли, однако произошла аварийная ситуация - вторая ступень ракеты потеряла ориентацию и двигатели выключились. Экипаж в аварийной капсуле отделился от корабля и приземлился. Оба космонавта выжили и не нуждались в медицинской помощи.